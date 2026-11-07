El emotivo saludo de cumpleaños de Marcelo Tinelli a Cande: una foto inédita de cuando era bebé y dedicatoria especial

Marcelo Tinelli sorprendió a sus seguidores con un tierno saludo de cumpleaños para su hija Cande. A través de su cuenta de Instagram, el conductor compartió una publicación especial en la que reunió dos imágenes muy significativas: una fotografía de cuando ella era apenas una bebé y otra mucho más reciente, tomada en el estudio de Dale Match.

Cande Tinelli cumplió 36 años

El dulce saludo de cumpleaños de Marcelo Tinelli a su hija Cande

Cande Tinelli cumplió 36 años este viernes 6 de noviembre y, un día después, recibió un emotivo saludo público de su papá, Marcelo Tinelli. A través de su cuenta de Instagram, el conductor compartió dos fotografías que recorren distintas etapas de la vida de su hija y acompañó las imágenes con una dedicatoria llena de amor y recuerdos.

“Feliz cumple mi vida. Un día atrasado por acá. Pero hermoso haber compartido parte de tu día ayer”, escribió el conductor, quien explicó que había encontrado aquella primera foto, que conservaba con su marco original, y decidió acompañarla con una de las últimas imágenes que se sacaron juntos.

Marcelo Tinelli con su hija Cande cuando era pequeña

En el mensaje, el periodista también hizo referencia a un regalo que recibió de su hija y le agradeció por los años compartidos. “Gracias por tantos años compartidos, por hacerme papá otra vez, por enseñarme tanto día a día, y por estar en todo momento”, escribió.

La dedicatoria continuó con palabras de admiración y cariño. “Alegrás mi vida y la de toda nuestra familia”, expresó antes de dejarle un consejo para los desafíos que pueda encontrar en el camino: “Nunca pierdas las ganas de volver a intentarlo una vez más en esta vida, sea lo que sea, te vaya mal o bien, porque todo lo que te propongas lo vas a lograr”. Finalmente, cerró el mensaje con un apodo afectuoso que deja ver la complicidad entre ambos: “Te amo mi Rubi”.

El dulce posteo de Marcelo Tinelli por los 36 años de su hija Cande

La publicación no tardó en llamar la atención de sus seguidores. Con una imagen que los muestra desde los primeros días de vida de Cande Tinelli hasta el presente, Marcelo eligió celebrar el cumpleaños de su hija con un repaso por una historia familiar que sigue sumando capítulos.