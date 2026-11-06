Del cuero a las transparencias: tres looks de Cande Tinelli que muestran cómo llevar el estilo urban chic y la moda Y2K con sofisticación

Las elecciones fashionistas de Cande Tinelli vuelven a mostrar su personalidad frente a las tendencias. El cuero, las transparencias y los accesorios protagonistas son parte de sus apuestas diarias, que se llevan toda la atención en las redes sociales.

Cande Tinelli mostró tres looks que combinan la moda urbana con detalles sofisticados.

Cande Tinelli cumple 35 años este viernes 6 de noviembre y, además de su faceta como cantante, empresaria y diseñadora, hay otro aspecto que suele captar la atención de sus seguidores: su particular manera de interpretar la moda. Dueña de un estilo personal, audaz y con una marcada impronta rockera, la hija de Marcelo Tinelli sabe combinar tendencias urbanas, referencias de otras décadas y prendas de espíritu alternativo sin perder elegancia.

A lo largo de los años, Cande Tinelli construyó una identidad fashionista en la que conviven el negro, el cuero, las siluetas oversize, las transparencias y los accesorios con personalidad. Sus elecciones también recuperan elementos de la estética Y2K, una tendencia inspirada en la moda de los años 2000 que volvió a ganar protagonismo en el street style. En tres de sus recientes apuestas se pueden reconocer algunas de las claves que definen su guardarropa: desde los básicos urbanos hasta las prendas más jugadas.

La campera de cuero y el animal print para un look urban chic

En una de las imágenes, Cande Tinelli apostó por una fórmula urbana con un toque sofisticado. La joven eligió una campera en tono beige de cuero con cuello amplio y solapas que aportaron estructura a la prenda. La llevó abierta sobre un top negro, una elección que generó un contraste clásico y equilibrado.

El estilismo sumó otro detalle protagonista a través de una cartera pequeña con estampado animal print, que combinó distintas tonalidades de marrón y negro. Este accesorio aportó textura y carácter al conjunto, además de sumar uno de los estampados que se mantienen vigentes temporada tras temporada. La propuesta encontró su atractivo en la mezcla de prendas básicas con elementos fashionistas.

Cande Tinelli

Cuero negro y minifalda: la inspiración rocker con guiños Y2K

En otra de sus apuestas, Cande Tinelli llevó el estilo rocker a una versión más nocturna. La protagonista fue una campera negra de cuero, con cierre frontal, cuello alto y una silueta estructurada que se ajustó visualmente a la cintura. Los detalles de confección y su acabado brillante reforzaron la estética urbana de la pieza.

La combinó con una minifalda negra con volados, que generó un contraste interesante con la estructura más rígida de la campera. El estilismo se completó con un cinturón negro de hebilla metálica y pequeños apliques plateados, un accesorio que recupera uno de los códigos más reconocibles de la moda de los años 2000. El cuero, las prendas cortas y los detalles metálicos construyeron una propuesta con personalidad, en la que Cande Tinelli volvió a demostrar su afinidad por las referencias dosmileras.

Cande Tinelli

Transparencias y violeta: la apuesta más audaz de Cande Tinelli

La tercera propuesta de Cande Tinelli se alejó de los clásicos tonos neutros y tuvo al violeta como protagonista absoluto. La influencer eligió un conjunto monocromático compuesto por un pantalón de silueta amplia y una blusa de mangas largas, confeccionada en un tejido translúcido con delicados dibujos ornamentales.

La parte superior presentó un cuello alto y un diseño que dejó entrever la piel a través de las transparencias. Los motivos decorativos, distribuidos sobre toda la superficie de la prenda, aportaron un aire artesanal y sofisticado. Las mangas acampanadas sumaron movimiento y reforzaron el carácter llamativo de la prenda.

Cande Tinelli

En la parte inferior, el pantalón amplio acompañó la propuesta con una silueta relajada. Para marcar la cintura, incorporó un cinturón negro con apliques metálicos plateados, que generó un contraste con el violeta y recuperó otro de los accesorios característicos de la estética Y2K.

De esta manera, los tres looks de Cande Tinelli muestran cómo llevar el estilo urban chic y la moda Y2K con sofisticación. El cuero, los estampados protagonistas, los accesorios metálicos y las transparencias aparecen como recursos recurrentes para construir conjuntos que combinan sensualidad y rebeldía sin dejar de lado la elegancia.