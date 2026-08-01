María Belén Ludueña reinventó el clásico vestido negro con un estilismo sobrio y chic

María Belén Ludueña continúa consolidando su presencia en la escena cultural y artística de la Ciudad de Buenos Aires. En esta oportunidad, la primera dama porteña participó del concierto por el 20° aniversario del Centro Cultural Coreano, “Arirang y Tango: dos corazones y un ritmo”, celebrado en la Usina del Arte. Para la ocasión, se destacó por un look monocromático que reinterpretó el clásico vestido negro desde una mirada sofisticada y contemporánea. Con un estilismo sobrio, elegante y de inspiración lady-like, volvió a demostrar su faceta fashionista y su capacidad para transformar prendas tradicionales en propuestas con identidad propia.

El look clásico y sobrio-chic de María Belén Ludueña para un importante evento de gala

En las últimas horas, María Belén Ludueña participó de una celebración que la reunió con la primera dama de la República de Corea, Kim Hea Kyung, en un encuentro que destacó los vínculos culturales entre ambos países. Como anfitriona, la primera dama porteña recibió y acompañó a la representante coreana durante una jornada que puso en valor el intercambio artístico y diplomático entre Argentina y Corea.

Look monocromático de María Belén Ludueña

El evento contó con la presencia de autoridades nacionales, referentes del ámbito cultural y miembros de la comunidad coreana. Para la ocasión, la periodista apostó por un elegante look total black, una elección clásica y sofisticada que acompañó el espíritu de una celebración marcada por la unión de dos culturas.

En las imágenes se la puede ver luciendo un clásico vestido negro de impronta sofisticada y chic, al que reinterpretó para darle un sello lady-like, un estilo caracterizado por la elegancia femenina, la sobriedad y la atención por los detalles. Esta estética se distingue por el uso de piezas simples, minimalistas y de líneas simples que transmiten una imagen refinada y atemporal.

María Belén Ludueña en el concierto por el 20° aniversario del Centro Cultural Coreano

Este vestido está compuesto por una silueta midi, mangas largas y corte ligeramente evasé -o acampanado-, que aporta movimiento y una caída fluida a la prenda. El diseño apuesta por la elegancia del negro, un color asociado históricamente a la sofisticación y la versatilidad. En esta línea, el escote cerrado se convirtió en el marco ideal para un delicado collar de finos estrás, un accesorio clásico que sumó un aire femenino y distinguido, mientras que un pequeño broche sobre la parte superior izquierda aportó un detalle diferencial al conjunto.

Para completar el estilismo, incorporó medias panty oscuras y zapatos de estilo stilettos de taco fino y terminación en punta, una combinación que estilizó su figura y reforzó la estética elegante de la propuesta. El cabello recogido de manera relajada, con algunos mechones sueltos alrededor de su cara, equilibró la formalidad del look con un gesto más natural y contemporáneo.

María Belén Ludueña en el concierto por el 20° aniversario del Centro Cultural Coreano

El estilo lady-like: uno de los preferidos del guardarropa de María Belén Ludueña

María Belén Ludueña volvió a reafirmar su vínculo con la estética lady-like, un estilo que se caracteriza por la elegancia femenina, los códigos clásicos y una sofisticación atemporal. La conductora suele apostar por prendas de líneas cuidadas, siluetas refinadas y una paleta de colores sobrias y equilibradas, construyendo looks donde la delicadeza y la presencia institucional conviven en perfecta armonía.

Inspirado en la moda de mediados del siglo XX, este estilo recupera elementos como vestidos midi, cortes estructurados, detalles románticos y accesorios discretos protagonistas. En el caso de la esposa de Jorge Macri, esta tendencia se traduce en propuestas elegantes y modernas, donde la sastrería, los tonos neutros y las piezas clásicas se convierten en aliados para transmitir una imagen distinguida.

Una de las principales virtudes de esta estética es su capacidad para realzar la figura de las mujeres mediante prendas que destacan la cintura y aportan movimiento a la silueta, como las faldas de corte evasé y los vestidos con caída amplia, en especial aquellos en línea “A”. Además, los detalles románticos adquieren un papel central: encajes, lazos, volados, bordados y botones -entre otros- se incorporan para sumar elegancia. Dentro de esta propuesta también cobran relevancia los accesorios clásicos, como sombreros, guantes y carteras tipo clutch.

María Belén Ludueña en el concierto por el 20° aniversario del Centro Cultural Coreano

De esta manera, María Belén Ludueña se suma a una de las tendencias más elegantes y perdurables de la moda, reinterpretando el estilo lady-like desde una mirada sofisticada y actual. Para asistir al concierto por el 20° aniversario del Centro Cultural Coreano, la primera dama porteña eligió una propuesta que resultó ideal para un encuentro institucional de esta índole. A través de prendas clásicas y detalles cuidadosamente seleccionados, logró crear un look sobrio y chic, manteniendo la elegancia y la armonía necesarias para la ocasión sin perder su sello personal.