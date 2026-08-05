Eva Bargiela explicó por qué se divorció de Facundo Moyano: “Yo pensé que iba a durar más tiempo”

Eva Bargiela es una de las modelos e influencers que más generó el cariño de las redes sociales. Si bien ahora disfruta de un presente pleno y lleno del cariño de Gianluca Simeone y su primer hijo Faustino, durante unos años, fue protagonista de una escandalosa separación, cuando comenzó una guerra legal con Facundo Moyano. Es por eso que, en las últimas horas, y con el escándalo policial del exdiputado que fue detenido por lesiones y privación ilegítima de la libertad, muchos de los usuarios recordaron este suceso mediático y los dichos de la modelo, explicando por qué había decidido divorciarse.

Facundo Moyano, Eva Bargiela

¿Qué había dicho Eva Bargiela de su divorcio de Facundo Moyano?

La historia de amor de Facundo Moyano y Eva Bargiela duró desde el 2016 hasta su separación en el 2023. La pareja había formado una fuerte unión, a pesar de los escándalos de comienzos de la relación, y terminaron separándose en una de las guerras legales que más tardó en concretarse. El hecho generó un gran revuelo mediático, y se volvió uno de los más recordados por las redes sociales. Sin embargo, y a pesar de haber sido uno de los momentos más difíciles para ella, Bargiela nunca dudó en contar algunos detalles de cómo lo vivió ella en cada momento.

En una entrevista para Infobae, con Rulo Schijman, se sinceró: "Me casé con la intención de que sea para toda la vida, en principio, o que sea mientras haya amor, mientras uno sea feliz. Yo pensé que iba a durar más tiempo, entonces para mí fue fuerte en ese momento separarme. Lo viví como una frustración. Re creo en el amor, en la familia y el hecho de separarme habiéndome casado y que sea mediático no estuvo bueno".

De esta manera, explicó que las cosas entre ellos siempre estuvieron claras, pero que había decidido arriesgarse a un posible cambio de los deseos que cada uno tenía. "Sabía las cosas que no me gustaban o que no iban de acuerdo a lo que yo buscaba en una pareja o en una familia; sin embargo siempre estaba esperando que cambien, que mejores o que sean como yo quería que sean. Capaz esperaba que él se amolde a lo que a mí me hacía feliz y la verdad es que no. Queríamos cosas diferentes para la vida. Eran diferencias muy de fondo. Difícil. Nadie puede cambiar a nadie y cuando elegís a alguien lo tenés que elegir tal cual es", describió. Finalmente, reflexionó de que lo eligió y eligió quedarse para verlo desde una mirada optimista, hasta que la separación llegó y el divorcio se volvió extremadamente mediático.

Facundo Moyano, Eva Bargiela

El presente de Eva Bargiela

Lejos de que este momento se volviera una frustración para la modelo, Eva Bargiela volvió a apostar al amor cuando conoció a Gianluca Simeone, y con el futbolista encontró la familia que había querido formar toda su vida. En el presente, es madre de su primogénito, Faustino, y vive entre su trabajo en redes sociales y su presencia en algunas campañas de moda y estilismo. Por el contrario, Facundo Moyano protagonizó algunos romances que llamó la atención de los medios de comunicación, como lo fue con Candela Arizaga, la expareja de L-Gante.

En las últimas horas, junto a ella, fue parte de un confuso episodio policial, luego de que salieran llamados al 911 y videos de la joven modelo semidesnuda corriendo y alejándose del exdiputado. Debido a esto, Moyano fue detenido por lesiones y privación ilegítima de la libertad, generando que el martes 4 de agosto las miradas mediáticas cayeran sobre él.

Eva Bargiela, Facundo Moyano

Ante este hecho, algunos medios de comunicación, como Primicias Ya (América), buscaron la palabra de Eva Bargiela, quien optó por no dar declaraciones sobre el caso, aunque respondió con brevedad para no cortar el diálogo.“No importa si me sorprende o no, no tengo nada para decir del tema. No me interesa hablar. Les juro que me da vergüenza cortarles el rostro, porque sé que son un amor siempre, pero no tengo nada que decir”, decretó. Sin embargo, los medios de comunicación recordaron cuando ella sí decidió hablar, explicando por qué tomaron la decisión, en aquellos años, de separarse.

A.E