Entre las postales familiares que dejó la agenda, Carola del Bianco dijo presente en el Alcorta Edition junto a su hija Elisa, con quien apostó por un look total white. Por su parte, Delfina Blaquier y Nacho Figueras asistieron junto a su hija Aurora a una exclusiva gala organizada por Chanel en el Teatro Colón, donde disfrutaron de una función de "Manon" y compartieron un cóctel con Julio Bocca como anfitrión.

Ricky Sarkany y Carola del Bianco: herencia fashionista y vidriera de tendencias

Cumbre de celebrities y sus hijos en el “Alcorta Edition”

Cumbre de celebración y tendencias: la nueva edición de Alcorta Edition -evento que congrega reconocidas marcas, diseñadores, influencers y celebrities- también estuvo signado por encuentros familiares que ocuparon, entre desfiles y vidrieras de temporada, el centro de la escena. Entre ellos, el de Ricky Sarkany y dos de sus hijas, Clara y Josefina, recientes madres (la primera, en junio, y la segunda, al mes siguiente) además de la top Carola del Bianco con su hija Elisa, matcheando total-white.

Ricky Sarkany y sus hijas Clara y Josefina.

Carola del Bianco y su hija Elisa, matcheando total-white.

Pamela David y Daniel Vila palpitan el verano

Juntos en el lanzamiento de temporada 2027 en Pinamar

De cara al verano y como anticipo de los atractivos turísticos 2027 Pamela David condujo junto a Mariano Iúdica la presentación de la nueva temporada de Pinamar. Fue con cita en el restó “Somma” y el acompañamiento incondicional de su marido el empresario Daniel Vila.

Pamela David y Daniel Vila.

Débota Nishimoto: “La felicidad a flor de piel y amigas espectaculares”

Su despedida a días de la boda con Lamothe

A días de su boda con Esteban Lamothe, la actriz Débora Nishimoto despidió la soltería con sus amigas. En la cuenta regresiva para celebrar su amor, la intérprete, que conoció a Lamothe en los sets de “Envidiosa”, fue sorprendida con una clásica despedida a la que no le faltaron party bus sorpresa, cotillón nupcial con detalles fashionistas, tragos, ni gigantografías XL de su futuro marido en jeans y torso descubierto. “La felicidad a flor de piel. Qué amigas más espectaculares”, dijo después.

La despedida de Débora Nishimoto.

Lujo y ballet: noche de gala, by Chanel, en el Teatro Colón

Blaquier, Figueras y su hija Aurora celebraron junto al gran Julio Bocca

Invitados por Chanel a una gala VIP que combinó glam y ballet, referentes de la cultura, la moda y el entretenimiento se acercaron al emblemático Teatro Colón. Además de disfrutar de la función de Manon, con dos bailarines invitados de la Ópera de París, compartieron un exclusivo cóctel en el Salón Blanco. Entre los convocados por la maison francesa y con Julio Bocca como anfitrión, estuvieron Delfina Blaquier, Nacho Figueras y su bella hija Aurora.

Julio Bocca. Aurora Figueras, Delfina Blaquier, Ignacio Figueras.

Así, entre moda, celebraciones y encuentros especiales, la agenda social tuvo escenarios y protagonistas para todos los gustos: desde las postales familiares del Alcorta Edition y el anticipo del verano en Pinamar, hasta la despedida de soltera de Débora Nishimoto y la noche de gala de Chanel en el Teatro Colón. Una recorrida por acontecimientos donde el glamour, los afectos y el estilo fueron protagonistas.