Las mejores fotos de las vacaciones de Carola del Bianco por Jujuy: “La belleza de la Pachamama”

Carola del Bianco encontró en Jujuy el escenario ideal para hacer una pausa y disfrutar de unos días lejos de la rutina. Desde Tilcara, compartió una serie de fotografías de sus vacaciones en las que combinó momentos de descanso, recorridos por la región y una conexión especial con la naturaleza y las tradiciones del norte argentino.

Carola del Bianco viajó a Jujuy

Las imágenes que compartió Carola del Bianco reflejan la belleza característica de la Quebrada de Humahuaca, con sus montañas de múltiples tonalidades, sus formaciones rocosas, los cactus y las construcciones de adobe que forman parte de la identidad de la región. Los colores de la tierra y la inmensidad del paisaje componen el marco de una escapada en la que la naturaleza se convierte en una de las grandes protagonistas.

Los looks hippie chic de Carola del Bianco en Jujuy

Para acompañar sus días en Tilcara, Carola del Bianco apostó por una estética hippie chic, con prendas de inspiración artesanal, tejidos coloridos y combinaciones relajadas. Entre sus elecciones se destacó un poncho blanco con bordados multicolores, que llevó con un jean azul y calzado casual, en una propuesta cómoda que incorpora detalles de color sin perder su impronta bohemia.

Los looks hippie chic de Carola del Bianco en Jujuy

En otras fotografías, la modelo lució prendas con estampados y motivos geométricos, tejidos de diferentes texturas y accesorios que acompañan el espíritu descontracturado de sus estilismos. Los tonos tierra y los diseños artesanales se integran con la paleta natural de Jujuy, mientras que los sombreros y las siluetas relajadas completan una selección de looks pensados para disfrutar del destino con personalidad.

Las mejores fotos del viaje de Carola del Bianco en Jujuy

Las mejores fotos del viaje de Carola del Bianco en Jujuy

Las mejores fotos del viaje de Carola del Bianco en Jujuy

Las mejores fotos del viaje de Carola del Bianco en Jujuy

La filosofía de este viaje también quedó plasmada en las palabras que Carola eligió para acompañar la publicación: “La belleza ancestral, la belleza de la Pachamama, la belleza de lo autóctono, la belleza de la naturaleza, la belleza de la simpleza, la belleza del amor”. Una declaración que resume el espíritu de sus vacaciones y la mirada con la que Carola del Bianco retrató cada momento: la de encontrar en los paisajes, las tradiciones y las pequeñas experiencias una forma de disfrutar la belleza de lo esencial.