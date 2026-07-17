Shakira le dedicó un emotivo posteo a Messi y Antonela Roccuzzo: "Sé lo que es"

Shakira fue quien dio inicio al Mundial 2026 a través de la música y de su hit Dai Dai, que batió todos los récords y se convirtió en lo más escuchado a nivel global. Además, la cantante siempre estuvo pendiente de la Copa del Mundo e inclusive asistió a los estadios para disfrutar de algunos partidos junto a sus hijos, Milan y Sasha. Ahora que ya se conocieron los dos finalistas que se enfrentarán el próximo domingo en Nueva York, utilizó su red social para dedicarle un emotivo posteo a Lionel Messi y a su esposa Antonela Roccuzzo.

Las conmovedoras palabras de Shakira para Messi y Antonela Roccuzzo tras la victoria de Argentina

La clasificación de la selección argentina a la final del Mundial 2026, luego de vencer a Inglaterra, despertó una ola de reacciones en las redes sociales. Entre los mensajes más destacados estuvo el de Shakira, quien sorprendió al dedicarle unas sentidas palabras a Lionel Messi y también a Antonela Roccuzzo.

La cantante colombiana compartió en sus historias de Instagram, donde reúne más de 99 millones de seguidores, una fotografía del capitán argentino celebrando el triunfo y la acompañó con un emotivo texto en inglés, en el que destacó su capacidad para superarse y mantenerse vigente a lo largo de los años. Sin embargo, hubo un detalle que no pasó desapercibido: también hizo una mención especial a Antonela Roccuzzo, reconociendo el rol que ocupa en la vida del astro del fútbol.

Shakira

"Lo que está haciendo Lionel Messi es extraordinario. Demuestra los valores de un hombre profundamente comprometido y disciplinado, que desafía al tiempo y a todas las probabilidades", comenzó su emotivo texto dedicado al Diez del equipo argentino.

Luego, Shakira agregó contundente: "Demuestra que una persona no está definida por la edad ni por lo que otros dicen". Para terminar su publicación dedicada al máximo jugador del fútbol, también destacó el rol de su esposa: "Y sé que tener a una mujer como Antonela Roccuzzo a su lado le da la fuerza y la inspiración para demostrarlo".

Shakira le dedicó un emotivo posteo a Messi y Antonela Rocuzzo

Las palabras de la artista rápidamente comenzaron a circular entre los fanáticos del campeón del mundo, quienes celebraron el reconocimiento hacia Lionel Messi en uno de los momentos más importantes de su carrera, tras llevar a la Argentina a una nueva final mundialista. Asimismo, su texto estuvo dirigido al acompañamiento fundamental de la empresaria rosarina y el rol clave que ocupa en su vida.

La reacción de Antonela Roccuzzo tras ver el sentido mensaje de Shakira

Tras la repercusión, Antonela Roccuzzo no dudó en reaccionar públicamente al mensaje. A través de Instagram, la modelo respondió la historia de Shakira con un corazón blanco y un emoji de una carita emocionada, agradeciendo las palabras de la compositora.

El intercambio entre ambas figuras llamó la atención de los seguidores, ya que Shakira no solo elogió el presente futbolístico de Lionel Messi, sino que además puso el foco en el apoyo familiar que recibe de parte de su pareja Antonela Roccuzzo, quien es madre de sus tres hijos.

La reacción de Antonela Roccuzzo tras ver el sentido mensaje de Shakira

Mientras tanto, Lionel Messi continúa enfocado en el gran objetivo: disputar una nueva final del Mundial con la camiseta albiceleste después de enfrentar a Inglaterra, un acontecimiento que volvió a ilusionar a millones de argentinos. De esta manera, Shakira le dedicó un emotivo posteo a Messi y Antonela Rocuzzo, y causó revuelo en las redes sociales.