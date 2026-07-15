Antonela Roccuzzo rompió en llanto en medio del partido de Argentina contra Inglaterra: el conmovedor video

Antonela Roccuzzo vivió la semifinal entre Argentina e Inglaterra con una intensidad que quedó reflejada en cada gesto. En medio de un partido decisivo, su emoción se convirtió en una de las imágenes más comentadas de la jornada y mostró cómo acompañó de cerca a Lionel Messi y a la selección. Su presencia en el estadio sumó un matiz familiar a la experiencia, reforzando la importancia de los afectos en un encuentro que marcó un nuevo capítulo para el equipo argentino.

Antonela Roccuzzo sorprendió a todos al romper en llanto en el partido de Argentina contra Inglaterra

Antonela Roccuzzo fue protagonista de un momento que captó la atención durante el cruce mundialista entre Argentina e Inglaterra. Su reacción en el transcurso del partido reflejó la intensidad con la que vivió cada jugada y cada festejo, acompañada por sus hijos en una jornada que definió el pase a la final. La manera en que compartió la experiencia mostró un costado cercano y familiar, convirtiéndose en parte del relato de un encuentro que quedará en la memoria de los hinchas.

Antonela Roccuzzo y sus hijos, Mateo y Ciro

En las últimas horas, se vivió la semifinal del Mundial 2026 como uno de los encuentros más intensos del torneo. El equipo dirigido por Lionel Scaloni debió remontar un resultado adverso y logró imponerse en un partido cargado de tensión y emoción. En medio de ese contexto, la modelo, esposa de Lionel Messi, fue protagonista de un momento que rápidamente se viralizó. Las cámaras la captaron llorando mientras alentaba a la selección, reflejando la intensidad con la que vivió cada minuto del encuentro.

El partido, disputado en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, tuvo un desarrollo que mantuvo en vilo a los hinchas. Inglaterra comenzó con ventaja, pero Argentina supo reaccionar y dar vuelta al marcador con goles que desataron la euforia en las tribunas. La remontada fue celebrada con fervor por los jugadores y por los miles de argentinos presentes en el estadio, mientras que las imágenes de Antonela Roccuzzo emocionada se convirtieron en símbolo del apoyo incondicional y reflejaron cómo estaba viviendo el momento.

A lo largo de todo el encuentro, la figura de Lionel Messi fue central. El capitán lideró al equipo en los momentos más difíciles y fue clave para sostener la confianza de sus compañeros. La reacción de la modelo, captada en pleno festejo, mostró cómo la tensión y la alegría se mezclaron en una jornada que quedará en la memoria de los hinchas. El video del llanto de la esposa del campeón del mundo recorrió distintos medios y plataformas, convirtiéndose en una de las imágenes más comentadas de la semifinal.

Antonela Roccuzzo emocionó a todos con su festejo tras el triunfo argentino

Tras el partido, Antonela Roccuzzo compartió una publicación que dejó ver cómo vivió la jornada junto a sus tres hijos. En las imágenes se la pudo ver con un look sencillo y elegante, pantalón blanco de corte recto con pinzas, una camiseta de la selección usada como top y una mini bag camel con correa negra. La elección de su vestuario acompañó la ocasión, mostrando su estilo personal mientras alentaba a Lionel Messi y a todo el seleccionado.

Antonela Roccuzzo

La publicación incluyó fotos en las que se la ve abrazada a Thiago, Mateo y Ciro, celebrando con alegría el triunfo argentino. La familia se mostró unida en la previa y durante el encuentro, reforzando la imagen de apoyo constante al capitán de la selección. El festejo fue compartido con entusiasmo, sumando un mensaje de agradecimiento y orgullo por el resultado obtenido. "¡Gracias, Dios! ¡Vamooos, Argentina! A la final”, escribió junto al posteo.

El contexto del partido le dio aún más fuerza a la publicación. Argentina había logrado una remontada frente a Inglaterra, asegurando su lugar en la final del Mundial. La emoción de Antonela Roccuzzo y sus tres hijos se convirtió en parte del relato de la jornada, mostrando cómo la familia vivió de cerca cada instante de la semifinal. La publicación se convirtió en una de las más comentadas tras el partido, reflejando el momento que se vivió.

Antonela Roccuzzo con sus hijos, Thiago, Mateo y Ciro

Antonela Roccuzzo cerró la semifinal con una imagen que reflejó la intensidad de lo vivido en Atlanta. Su reacción durante el encuentro frente a Inglaterra se convirtió en parte del relato de una jornada que definió el pase de Argentina a la final del Mundial. Acompañada por sus hijos, compartió la experiencia de alentar a Lionel Messi en un partido que exigió esfuerzo y concentración, dejando escenas que trascendieron lo deportivo y se sumaron al recuerdo colectivo de los hinchas.

VDV