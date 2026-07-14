Boy Olmi reveló la clave de su amor de tres décadas con Carola Reyna

En su paso por Caras Glam, el programa de Marcelo Polino por Caras TV, Boy Olmi reveló detalles de su vínculo con Carola Reyna. El actor construyó una historia de amor con la actriz que comenzó de manera espontánea en un teatro y siguió por más de 30 años juntos. En este contexto, el intérprete contó el secreto del éxito en su relación.

Boy Olmi se sinceró sobre su lazo con Carola Reyna

Desde que iniciaron su relación en 1994, Boy Olmi y Carola Reyna se consolidaron como una de las parejas más sólidas del mundo del espectáculo argentino. A lo largo de tres décadas de matrimonio, ambos actores supieron construir un vínculo indestructible. En una entrevista para Caras Glam, Boy Olmi habló sobre cómo es su relación con la actriz y el secreto de su continuidad.

Boy Olmi en Caras Glam

“Es muy festivo estar con Carola, es muy intenso estar con ella. Carola pasa de la tragedia a la comedia sin solución de continuidad y por eso es una gran actriz, es tan sensible y tan expresiva que es una caja de sorpresas, pasa de una cosa a la otra muy rápidamente”, describió Boy Olmi, sobre Carola Reyna.

En esta línea, el actor valoró especialmente la facilidad de encontrarse y divertirse juntos en el día a día. “Yo me divierto mucho. Nos llevamos muy bien en la medida que somos muy compañeros de comprender el proceso en el que está cada uno metido sin querer interceder en el otro”, agregó.

Boy Olmi visitó a Marcelo Polino en Caras Glam

Boy Olmi confirmó el secreto de la pareja con Carola Reyna

En sus declaraciones para Caras Glam, Boy Olmi reveló el éxito de su relación y dijo: “Carola analiza propuestas de teatro y lee obras y yo no me meto a decirle, ‘Tenés que hacer esta o esta otra’. Le escucho, trato de ver por qué necesita hacer una cosa u otra en cierto momento”, explicó el actor y detalló: “Carola trata también de ser respetuosa cuando digo, ‘Bueno, ¿sabes qué? Ahora me voy a ir por la Patagonia, a la cordillera, solo y con una carpa a hacer un documental. Ahora voy a ir a bailar a lo de Tinelli o a cocinar MasterChef o voy a hacer una temporada con Cris Morena o voy a estar en los simuladores’”.

Boy Olmi en Caras Glam

En este marco, el artista indicó que una pareja no debe ser un espacio donde uno intente modificar al otro. “Yo creo que el problema en las parejas y no en lo mediático, en las parejas es cuando uno empieza a querer modificar al otro según la necesidad que cada uno tiene de tener un interlocutor”, reflexionó Y cerró: “La pareja es una especie de compleja maestría que te pone enfrente de lo que a veces te cuesta, porque estás todo el día con alguien que te conoce más que nadie, que te ve en las buenas y en las malas, que te ve”.

Con estas declaraciones para Caras Glam, Boy Olmi permitió conocer su dinámica de pareja con Carola Reyna y su secreto para ser una de las parejas más duraderas del mundo del espectáculo. Además, el actor lleno la conversación de elogios para su compañera de vida por más de 30 años.

Producción: Alicia Blanco

Fotos: Marcelo Dubini/PERFIL