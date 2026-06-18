El "ritual" de Antonela Roccuzzo en el debut de la selección en el Mundial que se viralizó: el video

Antonela Roccuzzo es considerada la primera dama del fútbol y una figura de gran importancia, al ser la esposa y compañera de Lionel Messi, siendo uno de las grandes pilares de apoyo del capitán de la selección argentina. Por ello, aunque mantiene un perfil muy bajo, cada uno de sus pasos son observados con gran atención.

Por supuesto, que en el debut del Mundial del seleccionado nacional esto se acredentó al esperar la presencia de Antonela Roccuzzo en el estadio de Kansas City y luego de ser captada, se viralizó un momento particular que protagonizó la mujer de 38 años, que deja en evidencia que realiza una serie de "rituales" que hace en los partidos.

Antonela Roccuzzo a pura cábala

En 2022, durante la semifinal de la Copa del Mundo de Qatar 2022 ante la selección de los Países Bajos, se viralizó una imagen de Antonela Roccuzzo en la tribuna del estadio, donde observaba de cerca el partido definitorio. Allí la mujer se destaca entre muchos al mostrarse con los brazos extendidos, al mismo tiempo que tiene la cabeza hacia abajo y sostienen en su regazo a su hijo.

Rápidamente, se detectó que Antonela estaba realizando un tipo de pedido o rezo. Y esa foto dejó en evidencia que la mujeres apela a diversos recursos para pedir por resultados, que muchas veces está en manos de su esposo como capitán de la selección y astro del fútbol. La historia se repite en este 2026, ante la gran esperanza de mantener el título de campeones del mundo.

En el palco del Kansas City, Antonela observó el partido junto a sus tres hijo, Thiago, Ciro y Mateo. Y lo volvió a hacer: pidió por un resultado positivo por la argentina, así se demostró en un video viral. En el clip, se ve el movimiento que realiza luego de observar una jugada del seleccionado nacional y baja a mirada, luego junta sus manos y reza. En apenas segundos, la mujer demostró que vuelve que apela a sus creencias para momento importantes.

Efectivamente, el pasado 16 de junio la selección argentina se llevó el triunfo del debut ante Argelia. Lionel Messi fue, como siempre, la gran estrella del partido marcando los tres goles de la victoria. Pero además, el jugador llamó la atención al llorar al marca el primer tanto y posteriormente indicó que atraviesa difíciles momentos familiares. Y si bien se especuló sobre una crisis con Antonela Roccuzzo, ambos demostraron con sus actos que no se trata de esto, sino que es el padre del capitán que atraviesa un duro momento respecto a su salud.