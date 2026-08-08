Entramos al cumpleaños de la hija de Dalma Maradona: tienda de regalos, maquillaje y un mundo de fantasía inspirado en Zootopia

La celebración del cumpleaños de Azul, la segunda hija de Dalma Maradona, reunió todos los elementos necesarios para transformar un salón en una auténtica jungla urbana de película. La familia organizó cada detalle para que los invitados disfrutaran de una experiencia inmersiva sin precedentes. La decoración deslumbró a grandes y chicos con escenografías imponentes y personajes en vivo que recorrieron el lugar durante toda la jornada.

El festejo de cumpleaños de Azul, hija de Dalma Maradona, inspirado en Zootopia.

Dalma Maradona eligió un "Zoostore" exclusivo y detalles mágicos para todos los invitados

El sector de los regalos funcionó como una auténtica tienda oficial dentro del salón, donde las mochilas y los accesorios replicaron la estética de los protagonistas de la historia. Cada mesa contó con vasos personalizados, platos temáticos y diademas con orejas de conejo para que los niños entraran por completo en el juego. Las golosinas y las galletas decoradas con las caras de los personajes completaron una propuesta visual que fascinó a todos los presentes.

Maquillaje artístico, inflables gigantes y la presencia de los personajes

La diversión no se detuvo un solo segundo gracias a las estaciones de maquillaje artístico donde los pequeños transformaron sus rostros con estilo animal print. Un castillo inflable en tonos pasteles con una piscina de pelotas gigante invitó a los chicos a saltar y correr sin parar durante horas.

El cumpleaños de la hija de Dalma Maradona contó con taller de pintura, inflables y objetos personalizados.

La aparición sorpresa de los personajes principales generó momentos de pura emoción y abrazos inolvidables junto a la cumpleañera y su madre, Dalma Maradona. Además estuvieron presentes Claudia Villafañe y Gianinna Maradona.

En el festejo de Azul, estuvieron Claudia Villafañe y Gianinna Maradona.

Juegos didácticos y una mesa dulce inolvidable coronada por una gran torta

Los niños participaron en talleres de pintura sobre madera donde decoraron figuras de los animales más famosos de la gran ciudad. La propuesta gastronómica incluyó una mesa principal repleta de delicias saladas, postres artesanales y una impresionante torta de pisos decorada con la icónica dona y la silueta de los edificios. El resultado: una combinación de ternura, diseño y diversión en partes iguales gracias a la dedicación de Dalma Maradona.