Las emotivas fotos que compartió Gianinna Maradona con Diego antes del duelo de Argentina contra Inglaterra

A 40 años del histórico “Gol del Siglo”, una jugada que quedó grabada para siempre en la memoria del fútbol mundial, el recuerdo de Diego Armando Maradona volvió a tomar protagonismo. En medio de la expectativa generada por un nuevo enfrentamiento entre Argentina e Inglaterra, Gianinna Maradona decidió homenajear a su papá con una serie de emotivas e inéditas fotos que compartió en su cuenta oficial de Instagram, despertando la nostalgia de miles de seguidores.

El álbum de fotos con el que Gianinna Maradona homenajeó a Diego

Momentos de profunda emoción, nerviosismo e incertidumbre atraviesa a todo el pueblo argentino a pocas horas de que la selección se enfrente a Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026. En medio de la expectativa que genera el duelo entre ambos equipos, resulta inevitable volver la mirada hacia uno de los capítulos más emblemáticos de la historia del fútbol: aquella inolvidable jugada en la que Diego Maradona marcó el histórico gol ante los ingleses en el Mundial de México 1986.

Caption

A los 51 minutos del segundo tiempo, Maradona saltó a disputar una pelota con el arquero inglés Peter Shilton y, ante la sorpresa de todos, convirtió el primer gol del encuentro utilizando su mano izquierda. El árbitro no sancionó la infracción y la jugada quedó inmortalizada bajo el nombre que el propio Diego le dio años más tarde: “la mano de Dios”. En este marco deportivo histórico, cargado de significado para toda una nación, Gianinna Maradona homenajeó a su papá con un emotivo álbum de fotos inéditas.

Gianinna, Dalma y Diego Maradona | Instagram

A través de las imágenes, la hija del excapitán de la Selección argentina realizó un recorrido por algunos de los momentos más especiales de su vida junto a su familia, con postales de su infancia y recuerdos que también incluyeron a su hijo junto a su abuelo. En las fotografías, se la puede ver junto al Diez compartiendo distintos momentos de la relación padre e hija: juegos en la playa, tardes en la plaza y múltiples muestras de cariño que quedaron plasmadas en esas instantáneas en tonos sepia.

Caption

Asimismo, se destacaron aquellas imágenes de su etapa adulta, en las que ambos compartieron momentos de risas, abrazos y hasta besos en la mejilla. Postales que no solo quedaron registradas en el tiempo, sino que también forman parte del recuerdo imborrable del vínculo que los unió y de la profunda conexión que mantuvieron a lo largo de los años.

En esta línea, también destacó la figura de su papá en su faceta como futbolista y entrenador. Gianinna compartió una fotografía vintage de Diego entrenando con el característico shot azul bajo un atardecer como telón de fondo, mientras que en otra imagen se lo pudo ver durante una de sus etapas al frente de la selección argentina. Por otra parte, se lo observó disfrutando de momentos de ocio, donde se lo puede ver entretenido y jugando con la realidad aumentada, mostrando una faceta más relajada y casera.

Diego Maradona | Instagram

Gianinna Maradona recordó a Diego: de entrenador y futbolista a papá y abuelo

A lo largo de su vida, Diego Maradona no solo fue una de las personalidades públicas más reconocidas a nivel mundial, sino que también estuvo constantemente bajo la mirada mediática. Sin embargo, Gianinna Maradona tuvo la posibilidad de conocer y compartir una faceta mucho más íntima y especial de su padre: su rol como papá y, especialmente, como abuelo.

Es por esta razón que su hijo Benjamín Agüero también ocupó un lugar especial dentro del carrusel. El adolescente aparece en una de las imágenes cuando era niño, disfrutando de un momento junto a su abuelo en la playa, pero también protagonizó una escena cargada de simbolismo: ambos besando una réplica de la Copa del Mundo, un gesto que reflejó el profundo vínculo entre ellos y la pasión que compartían por el fútbol.

Además, su sobrina Roma, la primera hija de Dalma Maradona, también tuvo un lugar dentro del álbum. Siempre cuidando la identidad de la niña y sin mostrar su rostro, una de las fotos deja ver a Diego sentado en el piso junto a la bebé, en una escena que refleja el amor y la ternura que tenía por sus nietos.

Diego Maradona junto a sus nietos Benjamín Agüero y Roma | Instagram

“Mi vida entera”, fue el título elegido por Gianinna Maradona para acompañar las 17 emotivas e inéditas postales con las que decidió homenajear a su papá. En un día cargado de simbolismo, a pocas horas del nuevo duelo entre Argentina e Inglaterra, la hija de Diego Maradona no solo homenajeó al ídolo, sino también al hombre detrás de la camiseta: el padre, el abuelo y la persona que dejó una huella imborrable en su familia y en millones de argentinos.