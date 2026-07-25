Con dinosaurios y palmeras: la original torta que eligió Dalma Maradona para el cumpleaños de Azul

Después de dedicarle una emotiva carta por su cuarto cumpleaños, Dalma Maradona volvió a compartir con sus seguidores uno de los momentos más especiales del festejo de Azul: la original torta que prepararon para celebrar la llegada de un nuevo año de vida de la pequeña.

Así fue la torta de cumpleaños de Azul, la hija de Dalma Maradona

Fiel a la temática elegida para la fiesta, la torta estuvo completamente inspirado en los dinosaurios, una de las grandes pasiones de la menor de la familia. De dos pisos y terminaciones artesanales, la creación de la pastelera favorita de la influencer llamó la atención por la delicadeza de cada uno de sus detalles.

Dalma Maradona

En la parte superior se destacaban un pequeño dinosaurio de cuello largo, una palmera y una vela con el número cuatro, mientras que sobre el frente podía leerse el nombre "Azul" en letras color coral. En uno de los laterales, otro simpático dinosaurio decoraba la torta junto a huevos prehistóricos y pequeños detalles que recreaban un paisaje jurásico.

La paleta de colores también acompañó la propuesta, con tonos crema, verde agua, rosa y beige que aportaron un estilo delicado y acorde al universo infantil. Lejos de apostar por una decoración recargada, la familia eligió un diseño minimalista que rápidamente conquistó a los seguidores de Dalma.

Así es la torta de cumpleaños de Azul, la hija de Dalma Maradona

La torta fue una de los grandes protagonistas de un cumpleaños muy especial para Azul, que horas antes había emocionado a su mamá con el mensaje que le dedicó en redes sociales. Junto a fotos inéditas del nacimiento de la pequeña y distintos recuerdos familiares, la actriz abrió su corazón con una carta en la que expresó todo lo que significa su hija para ella.

La dulce carta de Dalma Maradona a su hija Azul

"Qué fiesta ser tu mamá, porque lo que tenés de quilombera lo tenés de graciosa, dulce y cariñosa", escribió Dalma al comenzar su publicación. Más adelante, recordó cómo la llegada de Azul transformó por completo la dinámica familiar y la ayudó a descubrir una nueva forma de vivir la maternidad: "Nos enseñaste de paciencia y que, obvio, todos los hijos son distintos", expresó.

El tierno posteo de Dalma Maradona a su hija Azul

Hacia el final de la carta, la actriz resumió sus sentimientos con una de las frases más emotivas del posteo: "Me derrito, Azul, y me quedo corta con cualquier halago que te pueda hacer porque me cambiaste la vida cuando creía que no se podía amar tanto a alguien más".

Con una celebración inspirada en dinosaurios, una torta repleta de detalles artesanales y el cariño de toda su familia, Azul celebró sus cuatro años rodeada de amor. Como suele ocurrir con cada publicación de Dalma Maradona, las imágenes no tardaron en llenarse de mensajes de felicitación y elogios por la creatividad del festejo.