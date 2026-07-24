La emotiva carta de Dalma Maradona a su hija Azul por su cumpleaños: “Me cambiaste la vida”

Dalma Maradona no duda en mostrarle a sus hijas lo mucho que las adora y cómo su nacimiento cambió su vida. En varias de las postales que comparte en su cuenta de Instagram, donde acumula más de 1 millón de seguidores, aparecen tiernas fotos de Roma y Azul, jugando y divirtiéndose en eventos importantes o en viajes familiares. Sin embargo, este 24 de julio del 2026, es la menor de ellas la que se llevó los reflectores y la atención. La pequeña Azul cumple sus 4 años, y su mamá no dudó en, como siempre, dejar un tierno mensaje para ella, junto con reveladoras y dulces fotos de lo que fue el día de su nacimiento.

Azul, la hija de Dalma Maradona

El mensaje de Dalma Maradona a su hija, Azul, por su cumpleaños 4

Azul Maradona es la menor de las hijas de Dalma Maradona y Andrés Caldarelli. Desde su nacimiento, el 24 de julio de 2022, la pequeña fue protegida por la vida pública que rodea a su familia, apareciendo en postales de espalda, o revelando solo partes de su cuerpo. A pesar de eso, la actriz no duda en compartir las fotos que tiene con ella y los mejores momentos. En cada uno de los posteos, destaca su tierna personalidad y lo mucho que adora a su "strawberry blonde". Este 2026, en el cumpleaños 4 de su pequeña niña, decidió sincerarse con una emotiva carta, destacando lo mucho que le cambió la vida y su personalidad que la vuelve la alegría de la casa.

Azul, la hija de Dalma Maradona

En el posteo, compartió las fotos del día de su nacimiento, cuando conoció a su hermana mayor Roma, y más momentos de cuando era una bebé. De esta manera, comenzó destacando: "Que fiesta ser tu mamá, porque lo que tenes de quilombera lo tenes de graciosa, dulce y cariñosa. Que difícil fue no dormir de corrido (hasta el día de hoy) cuando veníamos de la foca Roma… Nos enseñaste de paciencia y que obvio todos los hijos son distintos".

Si bien admitió que, cuando estaba embarazada estaba preocupada si el amor iba a ser el mismo que le tenía a su hija mayor, recordó: "Rezaba que tuvieras personalidad para que no te pase por encima… ¡No puedo creer el poder que tengo, porque saliste para comerte el mundo y cagarte de risa de eso!", Ocurrente, graciosa y divertida fueron algunas de las palabras que describen a la niña, y, de igual manera, sentenció: "Me derrito, Azul, y me quedo corta con cualquier halago que te pueda hacer porque me cambiaste la vida cuando creía que no se podía amar tanto a alguien más".

El mensaje de Dalma Maradona a su hija, Azul, por su cumpleaños 4

Los usuarios que siguen a Dalma Maradona no tardaron en sumarse a la tierna carta de la hija de Diego Maradona, y dejar sus mensajes felicitando a la pequeña princesa de la casa. Azul es la hija menor de la actriz y de su esposo de hace casi una década, y se volvió la consentida y rebelde de la familia. Con una felicidad única, actitud fuerte y personalidad graciosa, su mamá se siente orgullosa d todo lo que su pequeña hace, destacando cómo, de a poco, va demostrando el poder del apellido Maradona.

A.E