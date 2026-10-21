Mery del Cerro compartió un emotivo álbum a un año de la enfermedad que le cambió la vida: “Un dolor de panza, me golpeó”

Mery del Cerro compartió una publicación especial al cumplirse un año de una experiencia de salud que marcó un antes y un después en su vida. A través de un álbum de imágenes y un extenso mensaje en sus redes sociales, recordó cómo un dolor abdominal la llevó a descubrir un tumor de siete centímetros y repasó los momentos de incertidumbre que atravesó hasta conocer el resultado de la operación.

Mery del Cerro compartió un emotivo álbum en sus redes sociales

“Hay un antes y un después inevitable”, reconoció la modelo al recordar aquel proceso. Con una mezcla de emoción, agradecimiento y reflexión, volvió sobre los días en los que tuvo que enfrentarse a una situación inesperada y destacó a las personas que estuvieron a su lado.

El dolor de panza que cambió la vida de Mery del Cerro

“Un día como hoy se cumple un año de mi renacer. Algo que, por un dolor de panza, me golpeó en 3, 2, 1”, escribió Mery del Cerro al comenzar su publicación. La modelo recordó que todo empezó con una molestia que derivó en el descubrimiento de un tumor de siete centímetros en el abdomen, una noticia que cambió por completo su rutina y la enfrentó a una situación que no esperaba atravesar.

El dolor de panza que cambió la vida de Mery del Cerro

La modelo también le dedicó unas palabras a su pareja, Meme Bouquet, por haberla acompañado durante ese período: “Gracias, amor mío, por sostenerme la mano y no soltármela nunca más”, escribió. En su relato, reconoció que, al recibir la noticia, hubo una parte de ella que quedó en pausa, sin comprender por qué estaba atravesando esa situación ni qué sentido podía encontrarle.

Los 40 días de incertidumbre que debió enfrentar Mery del Cerro

Uno de los momentos más difíciles llegó después de la operación, cuando debió esperar para conocer los resultados. Mery del Cerro contó que fueron 40 días de incertidumbre, un período en el que no sabía qué podía pasar, aunque aseguró que se mantuvo confiada en que todo terminaría bien.

Los 40 días de incertidumbre que debió enfrentar Mery del Cerro

Finalmente, recordó las palabras que recibió de los profesionales que la atendieron, quienes le explicaron que su caso era inusual: “Lo tuyo es un caso de estudio, lo vamos a presentar en congresos como un caso raro… nunca vieron algo así”, reprodujo en su publicación. Sin brindar mayores detalles médicos sobre el diagnóstico, la modelo destacó la importancia que tuvo para ella atravesar ese proceso acompañada por personas en las que pudo confiar.

El agradecimiento de Mery del Cerro y su nueva manera de vivir

A un año de aquel episodio, Mery del Cerro reconoció que todavía tiene algunas preguntas, pero también siente que algo cambió profundamente en ella: “Creer o reventar, tenía que pasarme para algo, o para mucho quizás”, escribió al reflexionar sobre el significado que le dio a lo vivido. A partir de esa experiencia, aseguró que intenta vivir la vida a fondo, hacer aquello que disfruta y no quedarse con las ganas de nada.

El agradecimiento de Mery del Cerro y su nueva manera de vivir

“Cómo no agradecer la vida con todo lo lindo que me dio y me da”, expresó. Con esa reflexión, Mery del Cerro cerró una publicación que reunió el recuerdo de la incertidumbre, el reconocimiento a quienes estuvieron a su lado y una mirada renovada sobre el presente. A un año de aquella experiencia, la modelo eligió celebrar la vida y compartir con sus seguidores el aprendizaje personal que le dejó ese camino.