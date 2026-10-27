Así están hoy Mila y Cala, las hijas de Mery del Cerro y Meme Bouquet

Mery del Cerro se consolidó como una de las figuras más queridas de la ficción argentina, dejando una marca imborrable en producciones juveniles como Casi Ángeles y brillando recientemente en Margarita . A lo largo de su carrera en la televisión y el teatro, demostró una gran versatilidad actoral, ganándose el respeto del público y de sus pares. Sin embargo, lejos de los flashes y el constante asedio mediático, logró construir una realidad mucho más íntima y valiosa. Junto al DJ y exjugador de rugby, Meme Bouquet, dio forma a una de las familias más estables y consolidadas del espectáculo. El fruto más importante de este sólido vínculo son sus dos hijas, Mila, que actualmente tiene 11 años, y Cala, de 6 años, quienes crecen rodeadas de cariño en un hogar que despertó su amor por el arte.

La familia de Mery del Cerro y Meme Bouquet

La historia de amor de Mery del Cerro y Meme Bouquet: la familia que construyeron con Mila y Cala

La historia de amor de Mery del Cerro y Meme Bouquet comenzó a gestarse en 2010, aunque su primer chispazo ocurrió un par de años antes . Se cruzaron originalmente en una fiesta de disfraces de Halloween, donde Meme se encontraba completamente pintado de azul simulando ser un Pitufo, mientras que Mery estaba lookeada como una angelita junto a la China Suárez. En aquel entonces, sus situaciones laborales eran muy distintas a las de hoy: ella ya disfrutaba de una alta exposición masiva gracias al éxito arrollador de Casi Ángeles , mientras que él se desempeñaba principalmente como diseñador gráfico y jugador de rugby en primera división, manteniéndose muy alejado del ambiente artístico.

A pesar de pertenecer a mundos diferentes, la atracción mutua creció con paso firme tras reencontrarse en el mismo evento un año después. El noviazgo formal llegó con una divertida anécdota: Meme intentó declararse colgando un pasacalles que decía "¿Querés ser mi novia, Pitufina?", pero lo colocaron por error en la cuadra siguiente, impidiendo que ella pudiera verlo desde su balcón. Con el tiempo, el amor se consolidó y decidieron apostar a la convivencia.

La familia se agrandó por primera vez el 23 de agosto de 2015 con el nacimiento de Mila, su primogénita. Cinco años más tarde, el 14 de abril de 2020, en pleno aislamiento obligatorio por la pandemia, llegó al mundo Cala, completando el tan ansiado clan familiar. A lo largo de estos 16 años juntos, la pareja dejó en claro su decisión de no casarse. Para ambos, la firma de un papel o pasar por un altar no modifica el fuerte compromiso mutuo. Mery confesó que haber construido un hogar sólido, criar a sus dos hijas bajo valores claros y proyectar siempre hacia adelante tiene un peso muchísimo mayor que cualquier boda tradicional.

La historia de amor de Mery del Cerro y Meme Bouquet: la familia que construyeron con Mila y Cala



Así está hoy Mila, la hija mayor de Mery del Cerro y Meme Bouquet

La primogénita del clan de Mery del Cerro y Meme Bouquet, Mila Bouquet, dejó de ser la pequeña beba que sus padres presentaban en los medios para convertirse en una preadolescente que hoy transita sus 11 años . Con un crecimiento notable, la mayor de las hermanas asombra a los seguidores de la pareja por su gran parecido físico con su mamá: posee una larga cabellera rubia, ojos claros y expresivos, y una notable altura que estiliza su figura, perfilándola desde muy chica con el porte y la elegancia natural de la modelo.

Su relación con las redes sociales se da principalmente de forma orgánica a través de las cuentas de sus padres. Es allí donde se transforma en el centro de todas las miradas, protagonizando tiernos videos caseros que rápidamente se vuelven virales. Lejos de abrumarse por la exposición, la niña se muestra desenvuelta, carismática y sumamente cómoda frente a la cámara.

Su verdadera pasión, sin embargo, está íntimamente ligada al universo del arte. Heredera absoluta del gen artístico de Mery, Mila encauza toda su energía creativa en la comedia musical, disciplina que estudia formalmente. Su talento no se limita a la actuación; frecuentemente impresiona interpretando complejas melodías en el piano o desplegando su gran veta como cantante al entonar apasionadamente canciones en inglés de figuras como Whitney Houston, demostrando una madurez vocal asombrosa para su corta edad.

Así está hoy Mila, la hija mayor de Mery del Cerro y Meme Bouquet

Así está hoy Cala, la hija menor de Mery del Cerro y Meme Bouquet

La más pequeña de la familia de Mery del Cerro y Meme Bouquet, Cala Bouquet, se encamina a cumplir sus 6 años de edad, habiendo nacido en el particular contexto del 2020. Físicamente, la niña cautiva a todos con su fisonomía dulce y sumamente angelical. A diferencia de su hermana mayor, presenta rasgos que muchos asocian de forma directa a la familia de su papá, destacándose por sus enormes y profundos ojos oscuros, una mirada vivaz llena de picardía, y un cabello castaño claro con sutiles ondas naturales que enmarcan su rostro siempre sonriente.

Su relación con las redes sociales es sumamente espontánea y genera un enorme furor entre la comunidad digital de sus padres. Dado que nació bajo la mirada del público virtual durante el confinamiento, los usuarios la sienten muy cercana. Aparece con frecuencia en divertidos videos domésticos donde se la ve jugando, haciendo desfiles improvisados o protagonizando tiernas ocurrencias cotidianas que derraman simpatía y demuestran que posee un carisma innato irresistible frente a los lentes de los celulares.

Cala vive inmersa en un hogar hiperestimulado donde la música y la actuación forman parte del día a día. A su corta edad, ya manifiesta una gran fascinación por las actividades plásticas y lúdicas. Le fascina pintar, expresarse a través del dibujo y sumergirse en mundos imaginarios mediante disfraces.

Así está hoy Cala, la hija menor de Mery del Cerro y Meme Bouquet

Mila y Cala reflejan el fruto de un amor auténtico y duradero que nació lejos de los flashes mediáticos. Con su propia luz, carisma y una clara herencia artística, las pequeñas demuestran en su día a día cómo es ser las hijas de Mery del Cerro y Meme Bouquet.