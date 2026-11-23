La nueva casa de Paula Chaves y Pedro Alfonso ya es una realidad y cada rincón respira la impronta de su familia. Junto a Olivia, Baltazar y Filipa, la pareja culminó el proyecto que soñó y construyó paso a paso, y la conductora compartió en sus redes los detalles de uno de los sectores más comentados: los baños. Lejos de unificar todo bajo una misma estética, la pareja eligió darle a cada espacio un carácter propio según quién lo disfruta y qué sensación busca generar, logrando ambientes funcionales, modernos y muy cercanos.

La familia Alfonso Chavez estrenando casa nueva. Ahora mostraron, por redes sociales, los baños

Paula Chaves y Pedro Alfonso: Un toilette dramático con piedra natural y detalles metálicos

El toilette de recepción de Paula Chaves está diseñado para causar impacto desde el primer segundo. Allí mandan los tonos oscuros y las superficies con fuerza visual. Un panel vertical en gris oscuro casi negro reviste las paredes y enmarca un gran espejo redondo con borde fino de madera cálida. Debajo, una bacha tallada en una sola pieza de piedra natural con vetas grises, crema y marrones domina la escena sobre un mueble suspendido de madera lisa que aporta calidez y orden.

Paula Chaves: Toilette de autor elegante, mesada de mármol, bacha integrada y espejo redondo

La grifería de pared, con terminación metálica cepillada y comandos texturados, nació de una búsqueda insistente de Paula. En el video que publicó en sus historias se ve cómo gira el volante para abrir el agua y deja ver de cerca el movimiento del chorro dentro de la bacha de piedra, mientras acompaña las imágenes con la frase "Lo más lindo de la casa" y cuenta que cambió la pieza tres veces porque al verla presentada el tono anterior no la convencía del todo hasta dar con la opción justa. Completan el rincón un dispenser de vidrio transparente para el jabón líquido, un frasco dorado labrado y una bandeja ovalada con velas aromáticas y difusores que suman clima y elegancia.

Luminosidad, madera y acentos dorados en el baño principal, los elegidos de Paula Chaves y Pedro Alfonso

En el lado opuesto de la paleta aparece otro de los baños principales, enfocado en la luz plena y una atmósfera serena y luminosa. En la zona de ducha, Paula Chaves apuesta por cerámicos blancos alargados y de puntas redondeadas cubren la pared en sentido vertical y acompañan la entrada de luz natural de la ventana con marco negro. El toque cálido llega a través de la grifería en dorado cepillado, presente tanto en la ducha tipo lluvia y la bañera como en la bacha doble.

El baño principal de Paula Chaves: Griferia dorada y mueble de madera con tiradores largos

El vanitory, amplio y práctico para el día a día, une un mueble bajo de madera natural con puertas molduradas y tiradores estilizados con una mesada clara de vetas suaves y dos bachas integradas. Un espejo de extremo a extremo potencia la amplitud del espacio y refleja los ambientes contiguos, mientras que un cartelito con la frase "Viva la vida" suma un guiño descontracturado y alegre en medio de la rutina.

El baño de Baltazar: impronta industrial y guiños personales

El tercer baño que mostró la conductora pertenece a Baltazar, el hijo varón del matrimonio, y tiene una personalidad bien definida. Con estética industrial y juvenil, mezcla paredes de cemento alisado gris claro con perfilería negra en la ventana, el espejo rectangular y la mampara de la ducha. La mesada de piedra clara con bacha rectangular dialoga con un mueble colgante oscuro y grifería de pared en negro mate con volantes en cruz.

Paula Chaves mostró el baño de su hijo Baltazar: grifería negra, guiños al futbol y alfombra de autor

Más allá de las líneas limpias y contemporáneas, lo que le da vida a este espacio son los guiños a lo que le gusta al nene: una alfombra con la figura de Darth Vader delante de los sanitarios, un vaso para cepillos con forma de pelota de fútbol y dos luminarias colgantes tipo galponero con luz cálida sobre el espejo. Así, el baño acompaña su etapa actual y encaja con naturalidad en la casa terminada.

Con la casa ya terminada y lista para vivir a pleno, Paula Chaves y Pedro Alfonso celebran ver concretado el hogar que armaron para sus tres hijos. Entre decisiones estéticas, ajustes de último momento y mucho trabajo compartido, la pareja estrena un espacio propio donde cada uno tiene su lugar.