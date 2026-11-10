Paula Chaves compartió los minutos previos a su operación y quién la acompañará en este momento

Paula Chaves sorprendió a sus millones de seguidores al revelar que debía someterse a una operación en una mano. Tras regresar de unas vacaciones familiares, la mediática utilizó sus redes sociales para mostrar los minutos anteriores a la intervención, un momento en el que se activó una de sus fobias más profundas: el pánico a la anestesia general y al miedo a quedarse atrapada sin poder despertar. En esta previa tan movilizante, la conductora mostró quién fue su compañía más fiel y apoyo incondicional para afrontar el quirófano.

La operación de Paula Chaves

Paula Chaves se operó de la mano y tuvo una acompañante especial

Paula Chaves reveló que debía someterse a una operación en una mano, y que para ella esto significaba enfrentarse a una de sus fobias más profundas: el pánico a la anestesia general y al miedo a quedarse atrapada sin poder despertar. En medio de esta fuerte ansiedad, mantuvo conversación con su médico y el anestesiólogo, a quienes les rogó que el procedimiento se realizara bajo anestesia local para evitar perder el control. Fiel a su estilo espontáneo y recurriendo al humor, comparó la situación con sus partos, afirmando que habiendo dado a luz sin analgesia, esta cirugía ambulatoria no podría ser peor.

Tras una previa cargada de nervios, ingresó al quirófano este martes 10 de noviembre, para resolver el quiste sinovial que le generaba molestias constantes y dolor . En sus historias de Instagram, compartió el minuto a minuto, comenzando en el remis llorando y nerviosa, preparándose para el momento. Seguido a esto, desde la cama de la clínica, se la veía y, clásica de su humor, destacó: "Todo lo hago con miedo, pero lo hago". Finalmente, con una venda que cubría por completo su mano derecha, Paula escribió la palabra "Listo" junto al emoji de unas manos rezando, confirmando de manera directa que el momento más difícil ya había quedado atrás.

Si bien las imágenes retrataron los momentos previos a la interveción, a los usuarios les fascinó ver quién fue la persona que estuvo a su lado en todo momento. Con humor y complicidad, reveló la llegada al hospital de su hermana, Delfina Chaves, a quien denominó públicamente como su "acompañante terapéutica". En el clip se pudo ver a la joven actriz completamente relajada, transmitiéndole a su hermana que no ocurriría nada grave.

La cercana relación de Paula Chaves y su hermana, Delfina

A pesar de los 11 años de diferencia que se llevan, Paula Chaves y su hermana, Delfina, construyeron un vínculo inquebrantable que combina un profundo amor filial con una complicidad única. Aunque ambas iniciaron sus caminos en el mundo del espectáculo de manera independiente, Paula en el modelaje y la conducción, y Delfina consolidándose como una actriz de proyección internacional, el éxito profesional nunca interfirió en su unión familiar. Por el contrario, las hermanas demostraron ser el sostén mutuo en los momentos más determinantes de sus vidas personales y carreras.

Su cotidianidad está marcada por el humor compartido y las chicanas públicas en redes sociales, reflejando una frescura que conecta de inmediato con sus seguidores. Paula, en su rol de hermana mayor, suele adoptar una postura protectora, mientras que Delfina aporta una mirada descontracturada que equilibra la balanza. Este ida y vuelta quedó en evidencia durante la reciente internación de la conductora, donde la menor de las Chaves no dudó en pasar por este momento, consolidándose una vez más como su pilar incondicional y confidente ante cualquier adversidad.

La cercana relación de Paula Chaves y su hermana, Delfina

Con la exitosa operación en una mano superada y el alta médica asegurada, Paula Chaves ya descansa en su hogar. Tras enfrentar sus miedos y compartir los minutos previos de su intervención, la presencia incondicional de Delfina demostró que su mejor medicina siempre será el amor y contención de su compañía más fiel.