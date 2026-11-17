Paula Chaves compartió en sus historias de Instagram imágenes del antes y el después del jardín de la casa que remodeló junto a Pedro Alfonso. La modelo mostró cómo cambió el exterior de la propiedad y dejó ver algunos de los detalles que eligieron para acompañar la renovación. Entre el césped, la pileta y las nuevas plantas, el espacio conserva un lugar especial para los árboles, uno de los aspectos que más la había atraído cuando conoció la vivienda.

Pedro Alfonso y Paula Chaves

Paula Chaves mostró el nuevo jardín de su casa: las fotos del increíble antes y el después

En las imágenes que publicó, Paula Chaves recordó qué la había enamorado de la propiedad antes de comprarla junto a Pedro Alfonso. Se trataba de un árbol que ya formaba parte del jardín y que se convirtió en una de las razones para elegir esa casa. “Por ese árbol siento que la compré. Me lo imaginaba todo verde en mi ventanal”, escribió. También contó que la vivienda ya era divina, aunque con el productor querían "agradarla un poco más".

Paula Chaves reveló el verdadero motivo por el que compró su nueva casa junto a Pedro Alfonso

El cambio también se aprecia en la arquitectura exterior. En las fotos actuales, la fachada gris oscura dio paso a una construcción blanca, de líneas rectas, grandes ventanales y marcos negros. El jardín mantiene el protagonismo del césped y la pileta, mientras que junto a las paredes se incorporaron canteros con distintas especies de plantas bajas que acompañan el diseño de la vivienda.

Otra de las postales mostró el acceso a la propiedad, con una entrada de líneas simples y macetas de distintos tamaños distribuidas sobre el camino. La modelo también compartió imágenes de varias plantas que todavía estaban en sus recipientes, antes de definir su ubicación definitiva en el jardín.

El antes y el después del nuevo jardín de Paula Chaves y Pedro Alfonso

Junto a esas fotos, la modelo respondió a las consultas que recibe sobre la elección de especies y los cambios que realizó en el exterior. “Porque una de las cosas más difíciles es decidir. Nada es canje, todo lo compré. Solo les paso la data de lo que me funcionó”, explicó, en referencia a las recomendaciones que le piden sus seguidores.

La renovación del jardín se suma al proyecto de la casa que Paula y Pedro diseñaron para su familia. La propiedad cuenta con ambientes amplios e integrados, grandes superficies vidriadas y una distribución pensada para conectar los espacios interiores con el exterior. También tiene una galería destinada a reuniones y encuentros, además de sectores adaptados a los gustos de cada uno, como el vestidor que Pedro tendrá para guardar su colección de camisetas de fútbol.

Paula Chaves y Pedro Alfonso remodelaron por completo su jardín

Así, a través de las imágenes del antes y el después, Paula Chaves dejó ver una nueva etapa de su hogar. La transformación renovó la imagen exterior de la propiedad, pero mantuvo ese vínculo especial con la vegetación que había sido determinante para ella desde el primer momento. El árbol que la llevó a elegir la casa sigue siendo parte de la historia de ese hogar familiar.