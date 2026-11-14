Entramos a la casa que Benjamín Vicuña le regaló a la China Suárez: estilo campestre, cocina inglesa y un patio efecto tablero de ajedrez

El mercado inmobiliario suele dejar al descubierto capítulos del pasado de los famosos. En este caso, la atención se concentra en una chacra ubicada en el barrio privado Chacras de Murray, en Pilar, que Benjamín Vicuña compró y regaló a la China Suárez durante su relación. Tras la separación, la actriz decidió ponerla en venta y la operación se concretó en junio de 2025. Se dijo que fue por un valor de US$690.000, un número menor al millón de dólares que costaba cuando se realizó la compra original. Con un total de 8260 m², cuatro dormitorios y cinco baños, la propiedad ofrece un entorno sumamente amplio.

La casa que Benjamín Vicuña le regaló a La China y luego la vendió

El terreno cuenta con comodidades prácticas como una cercanía estratégica a 19 minutos de un establecimiento educativo, además de espacios pensados para el descanso y el aire libre: parrilla, pileta, terraza, vestidor, un dormitorio en suite y un enorme jardín que rodea toda la construcción. Las imágenes del lugar permiten recorrer cada rincón de este hogar que combinó la vida de campo con una estética muy particular.

La China Suárez: Un exterior con patio ajedrezado y verde absoluto

La fachada principal y el patio exterior marcan el tono campestre de la ex propiedad de La China Suárez y Benjamín Vicuña con detalles visuales muy marcados. El piso del patio delantero y de la galería combina baldosas en blanco y negro formando un diseño de tablero de ajedrez. Las paredes exteriores se destacan por un tono rojo ladrillo intenso que contrasta con aberturas y techos de madera pintados en verde oscuro.

El patio con piso damero / Créditos: Martiré Palacio Propiedades

La galería semicubierta funciona como un espacio de transición ideal para contemplar el verde infinito. Allí se instalaron sillones colgantes tapizados en tela verde con estampas tropicales, mesas ratonas de madera rústica y una mesa larga para reuniones al aire libre rodeada de sillas de diseño liviano. El entorno transmite una tranquilidad absoluta, rodeado de árboles añosos y un césped impecable que se extiende hacia el horizonte.

El ecléctico recibidor / Créditos: Martiré Palacio Propiedades

Interiores luminosos con cocina inglesa y toques de color

En el interior, la ex casa de La China Suárez mantiene una estructura de techos altos con tirantes de madera a la vista y paredes de ladrillo pintadas de blanco. El recibidor y los pasillos exhiben detalles eclécticos, como sombreros colgados en las paredes a modo de decoración, espejos de pie con marcos de madera pesada y alfombras con tramas clásicas.

La cocina estilo inglesa / Créditos: Martiré Palacio Propiedades

La cocina se diseñó con un claro estilo inglés. Cuenta con muebles bajo mesada y alacenas en color verde seco, una isla central amplia con mesada de mármol blanco y banquetas altas tapizadas en rayas negras y blancas. Las ventanas permiten el ingreso de luz natural y conectan visualmente con el exterior. Por su parte, el baño principal rompe con la sobriedad mediante una bañera independiente de tono rosa pastel, muebles en combo rosado con herrajes dorados y paredes revestidas con un papel tapiz verde con motivos botánicos y florales.

En la cama, alnohadones con varios estampados

La China Suárez - Benjamín Vicuña: El dormitorio y los espacios sociales con impronta psicodélica

Los espacios privados de La China Suárez reflejaron siempre su debilidad por los estampados jugados y los contrastes fuertes. En uno de los dormitorios, la cama se convirtió en el centro de atención con una combinación de ropa de cama que incluye almohadones con estampas de serpientes, texturas aterciopeladas rojas y sábanas con motivos florales oscuros sobre una paleta verde y roja.

El baño combina estampado botánico y el color rosado / Créditos: Martiré Palacio Propiedades

Las zonas comunes también suman carácter con un sector de bar equipado con una barra de madera lustrada, detalles de decoración en tonos oscuros y cortinas de terciopelo verde esmeralda que enmarcan las puertas vidriadas hacia el jardín. Esta mezcla de elementos rústicos, campestres y toques psicodélicos definió la identidad de una casa que ya cambió de dueños

La gran duda que queda es si los nuevos dueños conservan esta estética tan personal o decidieron una renovación profunda para borrar por completo los fantasmas de aquella intensa vida familiar de La China Suárez y Benjamín Vicuña que quedó en el pasado.