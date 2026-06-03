Agustina Gandolfo dio cátedra de estilo sobre cómo usar el color que es tendencia este invierno: abrigos, minis y accesorios

Agustina Gandolfo, la esposa de Lautaro Martínez, confirma que el color marrón se consolida como el rey indiscutible de las pasarelas y el street style. Esta tonalidad tierra, lejos de parecer monótona, ofrece infinitas posibilidades para quienes buscan elevar sus outfits diarios a un nivel de elegancia superior.

Agustina Gandolfo impone el color marrón

El dominio del color tierra en los looks de Agustina Gandolfo

El marrón se apodera del guardarropa de Agustina Gandolfo, quien opta por piezas que combinan texturas diversas para crear profundidad visual. En sus propuestas ella juega con prendas de ecocuero y tejidos suaves, logrando un equilibrio entre la audacia y la sobriedad que define su estética personal. Esta elección cromática demuestra que no se necesita recurrir a colores vibrantes para captar la atención.

Agustina Gandolfo elige un look total cuero

Al integrar este tono desde los abrigos hasta los complementos, ella consigue una coherencia total en su imagen que resulta sumamente inspiradora para sus seguidoras. La clave radica en la mezcla de materiales: el brillo del cuero combinado con la opacidad de los tejidos de punto genera un contraste sumamente interesante que dinamiza el outfit.

Agustina Gandolfo y prendas básicas en marrón

Los abrigos en tonalidades café se convierten en el eje central de las combinaciones invernales que elige Agustina Gandolfo para enfrentar las bajas temperaturas con estilo, una pieza clave que también incorpora en eventos familiares junto a su esposo, Lautaro Martínez. Estas prendas, además de cumplir su función técnica, aportan una capa de estructura que redefine la silueta y eleva cualquier conjunto básico hacia una propuesta mucho más elaborada. Su habilidad para combinar este tono con texturas que aportan luz hace que el conjunto se perciba actual a pesar de ser un color tradicionalmente ligado a la sobriedad.

Agustina Gandolfo apuesta a puffers marrones

Además, ella integra minivestidos y conjuntos a juego que, acompañados por la paleta marrón, logran un impacto visual inmediato sin recurrir a colores estridentes o accesorios excesivos. Su capacidad para seleccionar cortes que favorecen su figura mientras respeta la estética del color marrón refleja un conocimiento profundo sobre cómo adaptar las tendencias a su estilo cotidiano. La elección de prendas más cortas o ajustadas permite jugar con las proporciones, evitando que el color marrón genere una sensación de pesadez visual. Por el contrario, los looks en sus redes sociales resultan dinámicos y perfectamente adecuados para una vida activa en ciudades donde la moda juega un papel fundamental.

Accesorios y detalles clave en el estilismo de Agustina Gandolfo

Agustina Gandolfo look sporty

Agustina Gandolfo sabe perfectamente que los accesorios terminan de definir la narrativa de cualquier look invernal. La elección de bolsos y el calzado en gamas complementarias al marrón garantiza que el look final mantenga esa unidad visual tan característica de los iconos de moda actuales. El bolso, el calzado e incluso la joyería que selecciona para acompañar sus looks no son dejados al azar. Cada pieza refuerza el concepto estético central, creando una armonía que denota un gusto exquisito y una planificación consciente detrás de cada publicación que comparte con su comunidad.

Agustina Gandolfo, junto a Lautaro Martínez y sus hijos, eligió el marrón para el tapado y cartera

Incluso en sus apariciones junto a Lautaro Martínez, ella mantiene una coherencia estética que demuestra su atención por los detalles en cada salida. Al equilibrar los tonos oscuros y claros dentro de la misma gama, logra iluminar su rostro y destacar su presencia, consolidándose como un referente de cómo llevar la tendencia del marrón durante los meses más fríos del año, un estilo que también traslada a sus momentos de mayor relajación.

De esta manera, el estilo personal de Agustina Gandolfo trasciende las tendencias temporales, posicionándose como un referente de buen gusto. Su enfoque pragmático pero elegante sobre cómo aplicar una tendencia específica como el marrón demuestra que el estilo real consiste en saber adaptar lo que se ve en las pasarelas a la propia personalidad y al ritmo de vida diario.