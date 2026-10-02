Jimena Barón sorprendió a su hijo Momo con la llegada de un nuevo integrante a la familia: “Bienvenida Lucy”

Jimena Barón demostró a lo largo de su carrera que su faceta más importante y gratificante es, sin lugar a dudas, la de madre. El profundo amor que le brinda a su familia se refleja a diario en sus redes sociales, donde comparte la complicidad inquebrantable que mantiene con sus hijos Momo y Arturo. Para la artista, el hogar es un refugio de contención afectiva donde los lazos genuinos lo son todo, y, en ese esquema de amor incondicional, las mascotas ocupan un lugar fundamental. En los últimos días, este núcleo lleno de ternura sumó un nuevo motivo de celebración. Con una mezcla de emoción y complicidad, la cantante le abrió la puerta de su casa y de su corazón a una nueva integrante que llegó para revolucionar sus vidas y multiplicar las risas en el hogar.

Lucy, la nueva perrita de Jimena Barón y su familia, con Arturo

Jimena Barón sorprendió a su familia con la llegada de un nuevo integrante

Jimena Barón no duda en abrir las puertas de su hogar a sus seguidores, con cada novedad de su vida. Sin embargo, en los últimos días, enterneció a todos al expandir su familia, al darle una afectuosa bienvenida a Lucy , una perra de un año y medio que llegó de forma completamente inesperada. Jimena se encontraba trabajando en el rodaje de una serie rodeada de animales cuando el destino la cruzó con ella.

“Te enamorás instantáneamente de una perra. Le sacás una foto y se la mandás a tu marido en modo consulta”, relató sobre el inicio de esta aventura. Al enterarse de que el animal estaba en adopción, los acontecimientos se aceleraron de manera asombrosa. En apenas 48 horas, la dueña original aceptó cederla y la cantante pudo llevársela directamente a su casa, transformando una jornada de grabación en un cambio de vida absoluto.

Lucy, la nueva perrita de Jimena Barón y su familia

La llegada de la mascota generó una enorme sorpresa y una revolución de emociones en el entorno familiar. A pesar de los temores iniciales por la convivencia, dado que su perro Torino es muy territorial, la adaptación resultó perfecta y natural. Jimena describió el impacto de la sorpresa revelando: "Arturo tiene una compañera más o menos de su tamaño. Momo enloquecido. Matías se la lleva a trabajar como si fuera una muñeca. Ama el auto también".

Al plasmar su felicidad en las redes, la actriz destacó la velocidad con la que la perrita se integró al grupo, asegurando que “es como si perteneciera a esta casa con total obviedad”, compartiendo ya la cama con todos. Conmovida por el tierno episodio, cerró su mensaje: “La vida no deja de sorprenderme y también celebro dejarme sorprender por la vida. Bienvenida Lucy”.

"Bienvenida Lucy": la nueva mascota de Jimena Barón

El universo afectivo de Jimena Barón siempre se caracterizó por el enorme amor hacia los animales, construyendo un hogar donde cada uno ocupa un rol protagónico. El líder indiscutido del clan es Torino, un carismático y guardián gato que la actriz y su hijo Momo adoptaron hace varios años. Fiel a su personalidad territorial, el felino suele reaccionar con recelo ante cualquier cambio de escenario, pero siempre termina adaptándose con sorprendente nobleza a las decisiones de su dueña.

En los últimos días, se sumó a Lucy, la simpática perra que Jimena conoció durante las grabaciones de una producción audiovisual. "Se llama Lucy, tiene 1 año y medio y nació el mismo día que mi hermana Isabel. Es de piscis, se porta bárbaro y es como si perteneciera a esta casa con total obviedad", describió en su posteo de presentación. Aunque en un principio la artista se mostraba reacia a ampliar la cantidad de animales en su departamento, la conexión con ella resultó irresistible. La llegada de esta nueva integrante generó una revolución inmediata en la casa.

Lucy, la nueva perrita de Jimena Barón y su familia

Con la llegada de Lucy, la familia de Jimena Barón se consolida en un presente lleno de ternura. Este nuevo vínculo no solo expande su hogar, sino que reafirma el mensaje de amor incondicional que la artista siempre promovió a través de la adopción responsable.

A.E