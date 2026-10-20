Jimena Barón compartió su emoción con el nuevo logro de su hijo Momo

Jimena Barón atraviesa una etapa especial junto a su hijo Momo, quien se prepara para despedirse de la escuela primaria. A medida que se acerca el final del ciclo lectivo, la cantante comparte algunos de los cambios que experimenta el adolescente. Su crecimiento se convirtió en un motivo de orgullo, que volvió a quedar reflejado en una reciente publicación.

A través de sus historias de Instagram, la actriz mostró una celebración familiar que estuvo acompañada por abrazos, felicitaciones y lágrimas. La reacción llamó especialmente la atención por la intensidad con la que vivió aquel momento junto al joven. Una noticia relacionada con su futuro escolar provocó semejante alegría, en medio de los preparativos para comenzar una nueva etapa.

La emoción de Jimena Barón por el ingreso de Momo a la secundaria

Jimena Barón compartió un video en el que celebró que Momo aprobó el curso de ingreso a la escuela secundaria. La confirmación llegó mediante una comunicación de la institución educativa, que felicitó al estudiante y le dio la bienvenida. Aunque la artista mostró el resultado, no reveló públicamente el nombre del colegio al que asistirá.

Jimena Barón y Momo durante un momento compartido.

El mensaje que recibió la familia confirmó que el joven había superado satisfactoriamente la instancia de admisión. La comunicación incluía una bienvenida a la comunidad educativa, por lo que el próximo paso en su formación ya quedó definido. La grabación registró la reacción de la cantante cuando comenzó a felicitar al adolescente por el resultado obtenido. “¡Muy bien, hijo mío!”, exclamó con entusiasmo, antes de repetir “¡Muy bien, mi vida!”.

La emoción se hizo evidente durante el festejo, mientras ambos compartían un abrazo y las felicitaciones continuaban en el entorno familiar. El resultado llegó en un momento significativo para el estudiante, que transita los últimos meses de su educación primaria. En septiembre, su mamá ya había compartido algunas reflexiones sobre la llegada del egreso y las actividades que todavía tenía por delante en aquel momento. El crecimiento de su hijo volvió a movilizarla, especialmente ante la cercanía de un cambio importante en su vida escolar.

En aquella publicación, la artista recordó el baile de séptimo grado, el viaje con sus compañeros y los preparativos para la despedida del colegio. También habló de las nuevas responsabilidades que comenzaba a asumir el adolescente. Los viajes en colectivo sin compañía y su creciente independencia aparecieron entre los ejemplos que eligió para describir esta transformación. La cantante reconoció que observar esos cambios le provocaba sentimientos encontrados, aunque destacó la satisfacción de verlo desenvolverse con mayor autonomía. “Siempre voy a ser tu pista de aterrizaje”, le escribió en una extensa dedicatoria.

La relación de Jimena Barón y Momo durante una etapa de cambios

La relación de Jimena Barón con Momo ocupa un lugar importante en sus publicaciones desde hace años. El adolescente creció acompañado por una madre que suele compartir experiencias familiares y conversaciones entre ambos. La complicidad y el humor forman parte de ese vínculo, que también quedó reflejado en las distintas etapas de su infancia.

En la dedicatoria que publicó en septiembre, la actriz recordó que habían atravesado muchas experiencias juntos y destacó el compañerismo que construyeron desde que él era pequeño. También mencionó cómo habían cambiado sus intereses con el paso del tiempo. La llegada de la adolescencia comenzó a modificar algunas de sus actividades compartidas, algo que describió con afecto en aquel mensaje.

A pesar de esas transformaciones, la cantante expresó su satisfacción por la persona en la que se estaba convirtiendo su hijo. En particular, destacó su inteligencia, su sentido del humor y la confianza que comenzaba a demostrar. El orgullo por verlo crecer fue uno de los ejes principales de sus palabras, en una publicación que anticipó la emoción del reciente festejo escolar. La familia también experimentó un cambio importante con el nacimiento de Arturo, el segundo hijo de la artista, fruto de su relación con Matías Palleiro. La incorporación del nuevo integrante abrió otra etapa familiar, que la cantante compartió con sus seguidores desde los primeros días.

Poco después del nacimiento, contó que el mayor le leía cuentos al recién nacido y había utilizado sus propios ahorros para comprarle un osito de regalo. También mostró una fotografía en la que sostenía al bebé por primera vez. Los gestos de cariño hacia su hermano menor la emocionaron especialmente, según expresó en aquella publicación de Instagram.

Jimena Barón junto a Momo, su hijo mayor, durante una salida al aire libre.

La llegada del bebé coincidió con un período de cambios para el joven, que comenzó a compartir su tiempo entre las actividades escolares, sus amistades y la nueva dinámica del hogar. Su mamá mostró algunas de esas experiencias en las redes, donde también dejó ver la relación que comenzó a construirse entre los hermanos durante los primeros meses de convivencia. Mientras tanto, la preparación para despedirse de la primaria avanzó con las celebraciones propias del último año. La artista acompañó ese proceso con mensajes públicos en los que recordó diferentes momentos de la infancia y destacó la independencia que había adquirido.

El ingreso a una nueva institución representa otro paso en ese crecimiento, después de una etapa que ocupó buena parte de sus reflexiones recientes. Ahora, Jimena Barón volvió a celebrar un logro de Momo al conocer que aprobó el curso de ingreso a la secundaria. La reacción que compartió en Instagram mostró su alegría por el resultado y el cariño con el que acompañó al adolescente durante el festejo.