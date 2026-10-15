Entramos a la cocina de Julieta Nair Calvo: moderna con colores neutros y un rincón especial para su hijo

Mientras disfruta de su presente en MasterChef Celebrity, Julieta Nair Calvo mostró la cocina de su nueva casa y compartió detalles de la intimidad familiar. La actriz vive allí desde junio de este año junto a su pareja, el empresario Andrés Rolando, y sus dos hijos, Valentino e Isabella. A cuatro meses de la mudanza, dejó ver uno de los ambientes de su hogar y reveló cuál es el espacio favorito de su hijo mayor.

Julieta Nair Calvo mostró cómo es su cocina moderna, funcional y minimalista

Julieta Nair Calvo no solo atraviesa un buen momento personal, sino también, profesional al pasar a la siguiente etapa de la competencia MasterChef Celebrity. En paralelo, la actriz y conductora también comparte con sus seguidores distintos aspectos de su vida cotidiana y de su nuevo hogar. Esta vez, publicó un tierno y divertido video que permitió conocer algunos detalles de su cocina y mostró la especial complicidad que mantiene con su hijo, Valentíno.

La cocina de Julieta Nair Calvo.

El video no solo conquistó a sus seguidores por el momento familiar, sino que también dejó al descubierto el estilo elegido por la actriz para este ambiente. Se trata de una cocina moderna, funcional y luminosa, con una estética minimalista basada en colores neutros y materiales cálidos.

En la grabación, la actriz aparece colocando glaseado sobre una torta que preparó en su casa. Mientras ella se ocupa de la decoración, su hijo la filma y registra la escena desde un lugar privilegiado, la isla central de la cocina, uno de sus espacios favoritos. Este mueble amplio, es de un tono claro y se presenta como uno de los puntos principales de la cocina. Además de funcionar como superficie de trabajo, es el lugar donde Calvo suele preparar sus recetas y donde su hijo disfruta acompañarla.

Julieta Nair Calvo mostró su nueva cocina mientras practica para MasterChef Celebrity.

Otro de los detalles que se aprecian en el clip, son muebles de madera clara se destacan en el espacio y aportan una sensación de naturalidad y calidez. La elección de este material permite equilibrar el diseño contemporáneo del ambiente y genera una atmósfera acogedora, ideal para compartir momentos en familia.

Julieta Nair Calvo reveló otros detalles de su nueva casa: una biblioteca soñada y ambientes minimalistas

Desde que se mudó, Julieta Nair Calvo fue compartiendo algunas imágenes en sus redes sociales que permitieron conocer distintos rincones de la propiedad. Con una estética minimalista, ambientes luminosos y una decoración en tonos neutros, la vivienda refleja un estilo moderno y elegante, en el que predominan los espacios amplios y la luz natural.

Uno de los sectores que más llamó la atención fue una enorme biblioteca, repleta de libros y ubicada en un lugar estratégico de la casa. El espacio se destaca por su diseño sencillo y cuidado, en sintonía con la decoración minimalista que caracteriza a los ambientes. La presencia de los libros le aporta personalidad y calidez al lugar, convirtiéndolo en uno de los rincones más destacados del hogar.

Asi es la casa de Julieta Nair Calvo

Otro de los espacios que Julieta Nair Calvo dejó ver fue el dormitorio, que cuenta con un imponente ventanal y cortinas blancas. La habitación mantiene una paleta de colores claros, con predominio del blanco, lo que genera una sensación de amplitud, tranquilidad y luminosidad.

Julieta Nair Calvo mostró los detalles de su nueva casa.

El living también se convirtió en uno de los protagonistas de las imágenes compartidas por la actriz. Con grandes ventanales, paredes blancas y una mesa de madera, el ambiente combina sencillez y funcionalidad, sin perder la calidez. Allí, Julieta Nair Calvo y su hijo Valentino siguieron el Mundial de Argentina, en una escena familiar que permitió conocer un poco más de la intimidad de la familia.

Julieta Nair Calvo y su hijo Valentino en el living de su nueva casa.

Así, a través de pequeños vistazos, Julieta Nair Calvo fue mostrando en redes sociales cómo es su nuevo hogar destacando la cocina como uno de los sitios preferidos, un espacio pensado para compartir momentos en familia y disfrutar de esta nueva etapa de su vida.