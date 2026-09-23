De Wanda y Juli Poggio a Julieta Nair Calvo y Martita Fort: los mejores looks de la presentación de la nueva temporada de MasterChef

La nueva temporada de MasterChef Celebrity tuvo su presentación oficial y varios de sus integrantes llamaron la atención por sus looks. Wanda Nara, Juli Poggio, Julieta Nair Calvo y Martita Fort son algunas de las famosas que imprimieron toda su personalidad en el outfit elegido para esta ocasión y se destacaron frente a las cámaras.

Vuelve MasterChef Celebrity: los looks de Wanda, Juli Poggio, Julieta Nair Calvo y Martita Fort

La nueva temporada de MasterChef Celebrity ya está lista para llegar a la pantalla de Telefe y, antes de su estreno, se realizó la presentación oficial del programa, donde varias de las figuras que serán parte de esta nueva edición se convirtieron en protagonistas también por sus elecciones de moda. Entre los looks que más llamaron la atención estuvieron los de Wanda Nara, Juli Poggio, Julieta Nair Calvo y Martita Fort, quienes apostaron por estilos completamente diferentes.

El evento pensado para la prensa reunió a parte del elenco y permitió ver de cerca las propuestas fashion elegidas por las celebridades para una ocasión especial. Desde conjuntos urbanos hasta vestidos con estampas protagonistas y apuestas sastreras, cada una encontró una manera diferente de llevar las tendencias de la temporada.

Wanda Nara en la presentación de la nueva temporada de MasterChef (Crédito: Prensa)

Wanda Nara, quien estará a cargo de la conducción nuevamente, eligió una propuesta casual y urbana, pero con un toque sofisticado. La mediática combinó una blusa blanca de manga larga, con detalles de botones en la zona del escote, junto con una prenda holgada de tiro alto. La particularidad del pantalón estuvo en su estampado de camuflaje en tonos verdes y marrones, que aportó el costado más relajado y canchero al outfit. Como accesorio, Wanda Nara sumó un bolso de mano blanco tipo matelassé.

Juli Poggio en la presentación de la nueva temporada de MasterChef (Crédito: Prensa)

Por su parte, Juli Poggio se inclinó por una propuesta mucho más vibrante, juvenil y nocturna. La actriz eligió un vestido corto y ceñido al cuerpo, de tirantes, que se destacó por un estampado floral multicolor sobre un fondo rosado. El diseño fue acompañado por unos zapatos de tacón alto en rojo vibrante, que sumaron todavía más intensidad al conjunto.

Julieta Nair Calvo en la presentación de la nueva temporada de MasterChef (Crédito: Prensa)

Otra de las que no pasó desapercibida fue Julieta Nair Calvo, quien se animó a una propuesta mucho más audaz y de inspiración animal print. La artista lució un vestido largo y ceñido al cuerpo con estampado de leopardo, acompañado por una ligera cola que aportó movimiento y dramatismo a la silueta. Para sumar una cuota de contraste, llevó sobre los hombros una chaqueta de cuero estilo bomber en color marrón claro.

Finalmente, Martita Fort eligió una propuesta de estética sastrera, moderna y completamente monocromática. El negro fue el gran protagonista de su look, que combinó diferentes texturas y prendas para crear un estilismo con una impronta más sofisticada. La hija de Ricardo Fort llevó un corset de inspiración lencera, con detalles de encaje y transparencias, combinado con pantalones negros de corte recto y tiro bajo. Como accesorios, la joven sumó un cinturón con tachas y detalles metálicos, además de calzado negro, reforzando la estética moderna y urbana de la propuesta.

Martita Fort en la presentación de la nueva temporada de MasterChef (Crédito: Prensa)

Los looks de la Negra Vernaci, Luck Ra, Mike Amigorena y Rocío Robles en la presentación de MasterChef

Entre los looks que también se destacaron en la presentación de la nueva temporada de MasterChef Celebrity estuvieron los de La Negra Vernaci, Luck Ra, Mike Amigorena y Rocío Robles, cada uno con una propuesta diferente. La locutora apostó por una campera corta de textura de piel en tonos oscuros y un conjunto negro de blusa y pantalón ancho, mientras que el cantante cordobés llevó su habitual estética urbana y llamativa, con un conjunto cubierto de brillos y su característico cabello teñido de azul.

La Negra Vernaci en la presentación de la nueva temporada de MasterChef (Crédito: Prensa)

Luck Ra en la presentación de la nueva temporada de MasterChef (Crédito: Prensa)

Por su parte, Mike Amigorena combinó un traje claro de inspiración clásica con un pañuelo estampado en tonos rojizos y anaranjados, sumando un toque bohemio. Rocío Robles, en tanto, eligió un traje sastre en tonos claros, acompañado por un top más oscuro y accesorios que completaron una propuesta moderna y sofisticada.

Mike Amigorena en la presentación de la nueva temporada de MasterChef (Crédito: Prensa)

Rocío Robles en la presentación de la nueva temporada de MasterChef (Crédito: Prensa)

Así, cada una de las figuras encontró una manera diferente de destacarse durante la presentación de la nueva temporada de MasterChef Celebrity: Wanda Nara desde el estilo urbano, Juli Poggio con una apuesta colorida y floral, Julieta Nair Calvo con el animal print y Martita Fort a través de una sastrería negra con detalles lenceros. Además, la Negra Vernaci, Luck Ra, Mike Amigorena y Rocío Robles también se llevaron toda la atención durante su paso por la alfombra roja.