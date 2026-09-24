Isabella, la hija de Julieta Nair Calvo, mostró cómo se divierte con el guardarropas de su mamá

Julieta Nair Calvo creó una de las carreras más importantes de la televisión argentina como una de las actrices y conductoras más queridas y talentosas. Más allá de su indudable éxito sobre los escenarios y frente a las cámaras, logró consolidarse como una verdadera referente de moda y estilo. Su perfil se destaca por un gusto sofisticado pero accesible, combinando las últimas tendencias de diseño con un toque fresco y urbano que inspira a millones de seguidores. Esta gran pasión por el diseño, las texturas y las prendas exclusivas parece haber cruzado barreras generacionales de la manera más tierna posible. Recientemente, su pequeña hija Isabella comenzó a manifestar una enorme curiosidad por el fascinante universo estético de su madre, transformando el vestidor familiar en su espacio de juegos preferido.

Julieta Nair Calvo, Isabella Rolando

El tierno momento de Isabella, la hija de Julieta Nair Calvo, en el guardarropas de su mamá

Isabella Rolando es la segunda hija de Julieta Nair Calvo y Andrés Rolando. Su nacimiento en enero de 2025 revolucionó por completo las redes sociales de sus padres, llenando el hogar de un nuevo e inmenso amor que se sumó al de su hermano mayor, Valentino. Desde sus primeros días de vida, la bebé se convirtió en una verdadera protagonista debido a la ternura que genera. Los millones de seguidores de Julieta reaccionan con profunda emoción ante cada una de las postales de crecimiento, festejos y andanzas familiares que la actriz comparte habitualmente con tanta calidez.

En las últimas horas, la conductora enterneció por completo a su comunidad al mostrar una divertida e íntima escena de cómo en su guardarropassu pequeña juega . La curiosidad natural de la infancia la llevó directo hacia las colecciones de calzado de su madre, dando lugar a un momento tan dulce como gracioso que quedó inmortalizado en las historias de Instagram. Se puede ver a Isabella de espaldas, luciendo un enterito de plush en un suave tono rosa pastel superpuesto a una remera de mangas largas con estampado batik en tonos violetas y blancos.

Con sus manos extendidas para mantener el equilibrio, la niña se mantiene firme de pie sobre el piso de madera flotante, habiéndose calzado unas imponentes botas de charol oscuro, de taco ancho y geométrico, que pertenecen a Julieta. El calzado de diseñador, que le queda gigantesco, cubriendo casi la totalidad de sus piernas, compone una imagen sumamente simpática y tierna que refleja a la perfección su espontáneo juego de exploración fashionista.

El tierno momento de Isabella, la hija de Julieta Nair Calvo, en el guardarropas de su mamá

Isabella, la pequeña niña fashionista de Julieta Nair Calvo

Con apenas poco más de un año de vida, Isabella Rolando, la menor de la familia, perfila un gusto único que combina sofisticación y comodidad absoluta, heredando directamente el carisma estético de su madre. El estilo de la pequeña se define a través de elecciones sumamente cuidadas y versátiles, donde predominan prendas delicadas en tonos pastel, vestidos con románticos estampados florales y conjuntos de plush que garantizan texturas suaves e ideales para su libertad de movimiento .

Su vestuario incorpora detalles de diseño clásicos pero reversionados de forma moderna, como camisas con importantes cuellos babucha con encaje, saquitos tejidos artesanales y calzados confortables que jamás descuidan la elegancia innata de su propuesta visual.

Esta perfecta sintonía entre frescura infantil y toques de alta gama es la principal razón por la que se destaca como una auténtica mini influencer de la moda. A través del masivo perfil de Julieta Nair Calvo, su mamá, sus elecciones de vestuario son seguidas con admiración y tomadas como inspiración directa por miles de madres que buscan replicar esa misma impronta chic y vanguardista. Es así como los mismos usuarios y fanáticos de la moda consideraron a la niña como un mini ícono infantil de estilo.

Isabella, la pequeña niña fashionista de Julieta Nair Calvo

De esta manera, jugando y explorando con las botas de charol de su mamá, la pequeña reafirma su herencia chic. El divertido momento dentro del guardarropas demuestra que la carismática Isabella ya sigue los pasos fashionistas de Julieta Nair Calvo, consolidándose como una auténtica promesa de la moda.

A.E