Así es la familia de Julieta Nair Calvo: “El deseo que pedí en muchas velitas a lo largo de los años”

Julieta Nair Calvo encontró en su vida familiar uno de sus grandes pilares. Desde 2018 está en pareja con Andrés Rolando, un empresario gastronómico alejado del mundo del espectáculo, con quien tuvo a sus dos hijos, Valentino e Isabella. A lo largo de estos años, la actriz fue compartiendo algunos momentos de esa intimidad en sus redes sociales.

En enero, además, la pareja anunció que se casará y sumará un nuevo capítulo a una historia. Para la actriz, la familia que formó junto al empresario representa mucho más que una nueva etapa: es la concreción de un deseo que, según contó, pidió durante años y que hoy ocupa un lugar central en su vida.

Andrés Rolando, el hombre que Julieta Nahir Calvo eligió para compartir su vida

Julieta Nahir Calvo y Andrés Rolando se conocieron en 2018 gracias a Gimena Accardi, quien por entonces trabajaba con la actriz en Mi hermano es un clon. Fue ella quien le preguntó si estaba en pareja y le propuso presentarle a alguien. Ese hombre era Andrés, un empresario gastronómico que desarrolló su carrera en Buenos Aires y que, a diferencia de ella, no pertenece al mundo del espectáculo.

Julieta Nahir Calvo y Andrés Rolando se conocieron en 2018

El primer encuentro estuvo lejos de ser una presentación romántica. La interprete aceptó la propuesta casi sin darle importancia y se sumó a un grupo que fue a uno de los bares de Andrés. Ella esperaba que se produjera alguna presentación, pero él apenas se acercó a la mesa, saludó y siguió con sus cosas. Sin embargo, unos días después, él le escribió por Instagram.

La consolidación del vínculo entre Julieta Nahir Calvo y Andrés Rolando

La relación se consolidó con el paso del tiempo y en marzo de 2022 llegó Valentino, el primer hijo de la pareja. Su nacimiento marcó una nueva etapa para Julieta Nahir Calvo y Andrés, que comenzaron a compartir la experiencia de criar a su primer hijo mientras continuaban construyendo su vida juntos.

La pareja se convirtió en padres por primera vez en 2022

En enero de 2025 nació Isabella, la segunda hija de la pareja. Con su llegada, la familia quedó conformada por cuatro integrantes y la interprete comenzó a compartir ocasionalmente en sus redes sociales distintos momentos de la vida cotidiana junto a sus hijos. Las publicaciones permiten conocer parte de esa intimidad que la actriz elige mostrar, siempre con su familia como protagonista.

El deseo que Julieta Nahir Calvo pidió durante años

Julieta Nahir Calvo nunca ocultó el lugar que Andrés ocupa en su vida. En una entrevista con Fernando Dente, la actriz aseguró que él era el hombre que siempre había soñado, aunque inmediatamente aclaró que incluso era más de lo que alguna vez había imaginado. También le dedicó públicamente palabras de agradecimiento por ser su compañero en esta etapa de su vida y por compartir junto a ella la crianza de sus hijos.

Julieta Nahir Calvo junto a Andrés Rolando y sus hijos

“Gracias vida por esta familia divina. Un deseo que pedí en muchas velitas a lo largo de los años. Mi tesoro y mi sostén”, escribió Julieta Nahir Calvo en una de sus publicaciones. La frase resume el lugar que ocupan Andrés, Valentino e Isabella en su presente, mientras la pareja se prepara para dar el próximo paso de una historia que comenzó en 2018 y que ahora también tendrá al casamiento como parte de su recorrido.