Entramos a la cocina de Nora Colosimo, la mamá de Wanda y Zaira Nara: moderna, minimalista y con la vajilla que es tendencia

Nora Colosimo gana cada vez más popularidad en los medios y en las redes sociales tras sumarse al panel de angelitas en LAM (América TV). Recientemente, la mamá de Wanda y Zaira Nara abrió las puertas de su casa y mostró cómo es su cocina, donde pasa mucho tiempo preparando recetas para sus nietos.

Así es la cocina de Nora Colosimo: luminosa con tonos neutros y objetos que son tendencia

Nora Colosimo, la mamá de Wanda y Zaira Nara, tiene una cocina donde el diseño moderno y la funcionalidad conviven en armonía. Con una estética minimalista, muebles de líneas simples y una paleta de colores neutros, el ambiente se destaca por su organización y por algunos detalles decorativos que aportan calidez, entre ellos, la vajilla de inspiración vintage, una de las tendencias que gana cada vez más lugar en los interiores.

Tal como se puede ver en el video que subió a su cuenta de Instagram, el espacio cuenta con muebles blancos de frentes lisos y terminaciones sencillas, que aportan luminosidad y una sensación de amplitud. Las alacenas superiores se combinan con amplios cajones en la parte inferior, una distribución que permite aprovechar cada rincón y mantener la mesada despejada.

La cocina de Nora Colosimo, la mamá de Wanda y Zaira Nara: moderna, minimalista y con la vajilla que es tendencia

La elección de una mesada en tonos beige, junto con el revestimiento de la pared en una gama similar, crea una base neutra que contrasta sutilmente con el blanco del mobiliario. A su vez, el piso de madera suma calidez y equilibra la estética contemporánea del sitio.

La cocina también está equipada con electrodomésticos integrados en la distribución, como el horno y el microondas, además de una cocina a gas y una bacha doble ubicada junto a la ventana. Esta disposición favorece la entrada de luz natural y convierte al sector de lavado en uno de los puntos más luminosos del espacio.

La cocina de Nora Colosimo, la mamá de Wanda y Zaira Nara: moderna, minimalista y con la vajilla que es tendencia

Vajilla vintage: el detalle deco que marca tendencia en la cocina de Nora Colosimo

Entre los detalles que se destacan en la cocina de Nora Colosimo aparecen varios frascos de vidrio con tapas oscuras, ubicados sobre las alacenas y el espacio del microondas. Estos objetos aportan un toque decorativo sin recargar el ambiente y acompañan la estética simple de este rincón de su hogar.

Por otro lado, se puede ver que Nora Colosimo elige vajilla de inspiración vintage, que son una alternativa cada vez más elegida para sumar personalidad a los espacios modernos. Las piezas de aspecto antiguo, los frascos de vidrio y los objetos con historia permiten romper con la uniformidad de los muebles minimalistas y crear ambientes más cálidos y personales.

Vajilla vintage: el detalle deco que marca tendencia en la cocina de Nora Colosimo

De esta manera, la cocina de Nora Colosimo, la mamá de Wanda y Zaira Nara, se destaca por ser moderna, minimalista y con la vajilla de impronta retro que es tendencia. La combinación entre líneas contemporáneas, materiales neutros y pequeños detalles decorativos da como resultado un espacio funcional, ordenado y con estilo propio, el cual se llevó toda la atención en las redes sociales.