La historia de Nora Colosimo y Andrés Nara: flechazo en un semáforo, dejó todo por amor y separación escandalosa

La aparición televisiva de Nora Colosimo como nueva Angelita de LAM (América TV), sorprendió no solo a los televidentes y al mundo del espectáculo, sino también a sus propias hijas, Wanda y Zaira Nara. Aunque durante años mantuvo un perfil alejado de las cámaras, su figura cobró especial relevancia a partir del vínculo cercano que construyó con afamadas hermanas, especialmente con Wanda, a quien acompañó durante distintas etapas de su vida en Europa desde su matrimonio junto a Maxi López. Con el paso del tiempo, el interés por su vida personal fue creciendo y uno de los capítulos que más repercusión tuvo fue su separación de Andrés Nara, un episodio que quedó envuelto en un escándalo y que marcó un antes y un después en la historia de la familia Nara.

Así fue la historia de amor de Nora Colosimo y Andrés Nara: un romance que nació en la adolescencia

La historia de Nora Colosimo y Andrés Nara comenzó cuando ella tenía apenas 19 años y todavía transitaba sus primeros pasos en el mundo artístico como actriz. El encuentro se produjo de una manera tan inesperada como propia de una escena de cine: mientras ella circulaba en su Fiat 600, el empresario empezó a buscar conversación con ella desde otro auto cada vez que sus vehículos se detenían en el semáforo.

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En aquel momento, André buscaba captar su atención convidándole cigarrillos y caramelos, llamando su atención. Esos encuentros generaron un flechazo haciendo que naciera una fuerte atracción que rápidamente se transformó en una relación. El noviazgo avanzó a gran velocidad y, apenas seis meses después de conocerse, decidieron casarse. Para la mamá de las hermanas Nara, aquel amor significó también tomar decisiones importantes sobre su vida profesional, en una etapa en la que comenzaba a construir su propio camino en la actuación.

Por entonces, formaban una pareja joven que apostaba a construir un proyecto familiar en común. Colosimo había comenzado a trabajar como actriz y participaba en comerciales, pero con el tiempo eligió dejar esa faceta para dedicarse a ser ama de casa. La llegada de Wanda y Zaira marcó una nueva etapa para el matrimonio y convirtió la crianza en uno de los ejes centrales de su día a día. Durante esos años, Nora acompañó el crecimiento de las niñas y se ocupó especialmente de su hogar. Décadas después, al mirar aquel período desde otra perspectiva, la empresaria y madre reconoció que aquella decisión había estado fuertemente vinculada con el amor y con el deseo de formar una familia.

Nora Colosimo junto a Wanda y Zaira Nara | Instagram

La escandalosa separación de Nara Colosimo y Andrés Nara

Con el paso de los años, comenzaron a aparecer diferencias que terminaron provocando la separación entre Nora Colosimo y Andrés Nara, que se concretó en 2013 después de muchos años juntos. El final del matrimonio estuvo acompañado por diversas situaciones que también repercutieron en el vínculo familiar. Durante un largo tiempo, mantuvieron una relación distante y cada uno siguió su vida por separado, mientras Wanda y Zaira ya habían crecido y comenzaban a construir sus propios caminos profesionales y con sus respectivas parejas.

Con el paso del tiempo, la distancia entre ellos comenzó a reducirse y pudieron recuperar el diálogo. En ese proceso, Andrés reconoció algunos errores de aquella etapa y admitió que había tenido actitudes de celos que incluso habían influido en las decisiones de Nora sobre su carrera. Ese reconocimiento permitió que ambos pudieran mirar su historia desde otra perspectiva y dejar atrás parte de los conflictos que habían marcado los últimos años de su romance.

Después de aproximadamente una década de desencuentros, en 2021 Nora y Andrés lograron recomponer su relación y mantener un diálogo mucho más cordial. Esto no significó volver a formar la pareja que habían sido en su juventud, sino encontrar una nueva manera de relacionarse después de tantos años y de una historia en común. Las hermanas Nara fueron, además, un vínculo permanente entre ambos y una parte fundamental de esa posibilidad de acercamiento.

Nora Colosimo junto a su pareja Wanda Nara | Instagram

Mientras tanto, cada uno rehizo su vida sentimental. Nora Colosimo se casó con Roberto Blanco en diciembre de 2015, mientras que Andrés Nara continuó con otras relaciones hasta casarse con Alicia Barbasola en 2023. De esta manera, aquel romance que comenzó de manera inesperada terminó atravesando distintas etapas: el matrimonio, la llegada de sus dos hijas, la separación, los conflictos y, finalmente, el reencuentro. Con los años, los padres de Wanda y Zaira Nara lograron transformar una relación marcada por las diferencias en un vínculo más tranquilo, sostenido por las hijas y la familia que construyeron juntos.