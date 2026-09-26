Nora Colosimo, la mamá de Wanda y Zaira Nara: “Yo las metí en esto, mientras su papá estaba en su mundo”

Nora Colosimo pasó gran parte de su vida acompañando desde un segundo plano las carreras de Wanda Nara y Zaira Nara, pero a esta altura de la vida comenzó a ocupar un espacio propio frente a las cámaras. Su reciente incorporación a LAM (América TV), sumada a una experiencia en streaming y otras propuestas vinculadas al espectáculo, llegó después de décadas en las que sus prioridades estuvieron concentradas principalmente en su familia y en el crecimiento profesional de sus hijas.

Su relación con el mundo artístico, sin embargo, había comenzado mucho antes. Nacida en Saavedra y criada posteriormente en San Isidro, durante su juventud realizó publicidades y tuvo sus primeras experiencias frente a cámara entre los 18 y los 20 años. Ese recorrido quedó interrumpido cuando conoció a Andrés Nara, con quien se casó apenas seis meses después y formó una familia. El matrimonio se extendió 29 años y, durante buena parte de ese tiempo, ella concentró sus esfuerzos en acompañar a sus hijas.

Una postal familiar de Nora Colosimo junto a sus hijas (Instagram)

El rol de Nora Colosimo en los comienzos de Wanda y Zaira Nara

Nora Colosimo fue una figura central en los primeros pasos de Wanda Nara y Zaira Nara dentro del medio. En una entrevista con ¡HOLA! Argentina, recordó que era ella quien las llevaba a los castings y a sus primeros trabajos publicitarios, organizaba sus horarios para que pudieran cumplir con el colegio y estaba presente en las reuniones de padres y en la preparación previa a cada compromiso. Según su reconstrucción de aquella etapa, mientras Andrés estaba concentrado en sus propias actividades, la organización cotidiana de las carreras de las chicas recaía principalmente sobre ella. “Yo las metí en esto, mientras su papá estaba en su mundo”, contó.

Su participación continuó incluso cuando las hermanas comenzaron a ganar independencia. La madre de las mediáticas se ocupó de administrar y resguardar parte del dinero que generaban cuando eran menores y años después siguió colaborando con cuestiones económicas y administrativas. Cuando la mayor se instaló en Rusia, quedó como apoderada para resolver asuntos vinculados con su departamento en Buenos Aires, mientras que el local que abrió la menor en Las Cañitas estuvo registrado a su nombre. Nora aseguró que nunca les cobró por hacerse cargo de esas tareas.

La separación de Andrés marcó un cambio importante en su propia economía. Después de haber dedicado muchos años a la familia, tuvo que volver a generar ingresos y recurrió a actividades que ya conocía de su juventud. Había trabajado vendiendo ropa y también junto a su padre en el rubro de seguros, por lo que armó un showroom de indumentaria con el apoyo inicial de amigas y vecinas. Tiempo después, Wanda decidió comprarle el departamento en el que vive actualmente como regalo de cumpleaños y preparó una sorpresa que incluyó globos y hasta la contratación de un stripper.

Esa disponibilidad para acompañar a su familia se mantuvo también con la llegada de sus nietos. Nora tiene siete y participó activamente en distintas etapas de sus crianzas, desde los primeros años hasta las rutinas escolares. En la actualidad conserva una relación especialmente cotidiana con ellos: Valentino López, el hijo mayor de Wanda y Maxi López, suele almorzar en su casa después de sus entrenamientos en River. Su departamento, además, está ubicado cerca de la vivienda de su hija mayor, algo que facilita esos encuentros familiares.

Nora Colosimo acompañó durante años los viajes y compromisos familiares de sus hijas (Instagram)

La nueva vida de Nora Colosimo

Nora Colosimo también rehizo su vida sentimental después de separarse de Andrés Nara. Desde hace cinco años está en pareja con Rafael Stancanelli, de su misma edad y representante de futbolistas de divisiones inferiores. La historia comenzó de una manera particular: fue Wanda quien, durante un viaje a Francia, le abrió una cuenta en una aplicación de citas. Ella no comenzó a utilizarla inmediatamente, sino tiempo después, cuando se encontraba cuidando a Malaika y Viggo, los hijos de Zaira. Allí encontró el perfil de quien terminaría convirtiéndose en su compañero.

La relación comenzó sin que dirigente supiera inicialmente quién era ella. Para mantener un perfil bajo, había utilizado otro nombre y una foto en la que prácticamente no se distinguía su rostro. Recién después de varios encuentros decidió contarle que era la madre de las hermanas Nara. Actualmente mantienen una dinámica similar a la que en su momento eligió para esta nueva etapa: cada uno conserva su departamento, aunque comparten viajes y numerosas actividades familiares. Él también se integró al vínculo con sus nietos y suele acompañarla en distintos compromisos.

Ese nuevo capítulo personal coincidió con una inesperada exposición profesional. A principios de este mes, Nora debutó como panelista de LAM después de recibir una propuesta de Ángel de Brito y logró mantener la noticia en secreto incluso frente a sus propias hijas y nietos hasta el momento de salir al aire. A esa experiencia se sumó su participación en streaming y la posibilidad de evaluar propuestas teatrales, un escenario muy distinto al perfil que había mantenido durante décadas.

La madre de Wanda y Zaira Nara atraviesa una etapa de mayor exposición pública (Instagram)

Después de acompañar durante mucho tiempo el crecimiento de Wanda y Zaira Nara, Nora Colosimo comenzó a construir un espacio que le pertenece directamente. Su llegada a la televisión recuperó de alguna manera aquella experiencia frente a cámara que había quedado interrumpida durante su juventud, aunque ahora desde otro lugar. La mujer que estuvo detrás de los primeros castings, las cuentas y las rutinas de sus hijas atraviesa actualmente su propio momento profesional, sin abandonar el rol familiar que marcó buena parte de su historia.