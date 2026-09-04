De mamá de Wanda Nara a figura con voz propia: el gran momento de Nora Colosimo

Nora Colosimo fue parte esencial en la vida de Wanda y Zaira Nara desde sus primeros años, acompañando cada etapa de crecimiento y sosteniendo el entorno familiar en distintos momentos. Su presencia constante se convirtió en un pilar que atravesó viajes, mudanzas y decisiones importantes, siempre con la mirada puesta en el bienestar de sus hijas y nietos. Su presente marca un nuevo momento en su vida y la ubica en un lugar distinto dentro de los medios.

De su relación con Andrés Nara a dejar todo por sus hijas: La vida de Nora Colosimo

Nora Colosimo siempre estuvo presente en la vida de sus hijas, Wanda y Zaira Nara, acompañando cada paso desde los primeros años hasta la consolidación de sus carreras. Su historia personal se entrelaza con la de una de las familias más conocidas de la Argentina, pero hoy transita un momento distinto, en el que comienza a ocupar un lugar propio en los medios. A lo largo de los años, vivió en distintas ciudades, viajó con sus nietos y estuvo cerca en cada etapa importante, construyendo un rol que ahora se transforma.

Nora Colosimo, Wanda y Zaira Nara

Su relación con Andrés Nara fue el inicio de una historia que marcó a toda una generación. Se conocieron de manera inesperada en un semáforo y el flechazo fue inmediato. La madre de las empresarias decidió dejar de lado su sueño para apostar por ese vínculo, que se convirtió en el pilar de una familia que luego sería protagonista de la escena mediática. Durante más de dos décadas compartieron matrimonio, tuvieron dos hijas, acompañándolas en cada momento de sus carreras en el medio.

La separación de Nora Colosimo y el empresario llegó en 2014 y fue un proceso complejo, con tensiones que se hicieron públicas y que afectaron la dinámica familiar. El padre de Wanda y Zaira Nara inició nuevas relaciones que tuvieron gran exposición, mientras que la conductora buscó reconstruir su vida con discreción. Se casó con el empresario Roberto Blanco en 2015, aunque el matrimonio duró apenas tres años. Con el tiempo, ambos lograron recomponer el vínculo y hoy mantienen una relación cordial, compartiendo momentos con sus nietos.

Nora Colosimo con Wanda y Zaira Nara de niñas

El recorrido de la madre de las modelos también incluye etapas de distancia con sus hijas, situaciones que se hicieron visibles en distintos momentos y que reflejaron las complejidades de una familia expuesta. Sin embargo, esas diferencias no impidieron que continuara cerca de sus nietos y que buscara siempre un lugar de acompañamiento. A lo largo de los años, la presentadora mantuvo una relación cercana con las parejas de sus hijas, apostando siempre por la unidad y el compañerismo.

De acompañar a sus hijas a cumplir su propio sueño: El presente de Nora Colosimo

En agosto de 2026, Nora Colosimo inició un nuevo proyecto con el programa de stream Mucha Merd en Radio Tu!, junto a la empresaria y diseñadora Valeria Notari. Este espacio le permitió mostrar una faceta distinta, vinculada al entretenimiento y la comunicación, en un formato que combina frescura y actualidad. Apenas unas semanas después, el 1 de septiembre, se sumó como una de las angelitas en LAM (América), el ciclo conducido por Ángel de Brito.

Nora Colosimo y Valeria Notari

Este presente marca un cambio significativo en su vida, ya que por primera vez empieza a tener un rol protagónico en los medios, después de años de acompañar a sus hijas, Zaira y Wanda Nara, y de estar vinculada a su entorno. La decisión de dar este paso responde a un deseo personal que había postergado durante mucho tiempo y que ahora encuentra un espacio concreto para desarrollarse. Con 62 años, se posiciona como una figura con voz propia, capaz de aportar su mirada y experiencia.

La historia de Nora Colosimo también está atravesada por la infancia de sus hijas y por los sacrificios que realizó para sostener a la familia. Desde los primeros años, buscó darles estabilidad y acompañarlas en cada etapa, incluso cuando eso implicaba dejar de lado proyectos personales. Esa entrega se convirtió en parte de su identidad y en el motor de una vida marcada por la cercanía con sus nietos y las empresarias. Su gran momento refleja una transición hacia una etapa distinta, en la que combina su rol familiar con una presencia activa.

Nora Colosimo, Zaira Nara y sus nietos, Malaika y Viggo Von Plessen

Nora Colosimo atravesó distintas etapas en su vida personal y familiar, siempre vinculada a la presencia de Wanda y Zaira Nara. Su recorrido muestra cómo supo sostener un lugar cercano en los momentos más importantes de sus hijas y nietos, y cómo esa experiencia se convirtió en parte de su identidad. Con el paso del tiempo, también fue construyendo un camino propio que hoy se refleja en nuevos proyectos y en un presente distinto.

VDV