Nuevos detalles del robo a Wanda Nara: la mamá de la conductora contó cómo avanza la investigación en Italia

La especulaciones sobre el robo a Wanda Nara continúa llamando la atención en medios y redes sociales. Una vez más, fue su madre Nora Colosimo quien habló con la prensa y dio detalles sobre la investigación. Además, recordó el hecho y qué fue lo que sustrajeron de la lujosa propiedad ubicada en Galliate.

Nora Colosimo contó qué le robaron a Wanda Nara en su casa de campo

A pocos días del robo que sufrió Wanda Nara en su casa de campo en Italia, Nora Colosimo volvió a hablar públicamente y reveló nuevos detalles sobre la investigación que llevan adelante las autoridades italianas. La madre de la empresaria aseguró que la principal incógnita sigue siendo por qué los delincuentes fueron directamente a la habitación de su hija y se llevaron, principalmente, documentación de sus nietos, un dato que fortaleció las sospechas de la policía.

En diálogo con La mañana de Lape(América TV), Nora Colosimo explicó que el accionar de los ladrones continúa generando interrogantes. "Lo que más me llama la atención es para qué un grupo comando de tres o cuatro personas, que eso está en duda todavía y quedó confuso, pero mínimo son tres o hasta cuatro, se encierra en el dormitorio de Wanda y no recorrió toda la casa que era tan grande", expresó.

Wanda Nara

Según detalló, la mamá de Wanda Nara el botín no estuvo compuesto únicamente por objetos de lujo, sino que los delincuentes parecieron tener un objetivo muy específico. "Se llevaron una cartera grande de primera marca que portaba permisos de viajes, cuatro pasaportes y DNI de los nenes varones", contó. De acuerdo con lo que trascendió, los ladrones fueron directamente a la habitación principal y, aunque también sustrajeron algunas carteras y otros objetos, dejaron atrás relojes, dinero y otros elementos de valor, un comportamiento que llamó la atención tanto de la familia como de los investigadores.

Los documentos robados son especialmente importantes porque incluyen pasaportes con doble ciudadanía y autorizaciones necesarias para que los menores puedan viajar al exterior, lo que complicó la logística familiar y obligó a iniciar los trámites correspondientes para reemplazarlos. Incluso, la situación derivó en presentaciones judiciales vinculadas a la documentación de las hijas que Wanda Nara tuvo con Mauro Icardi.

Wanda Nara y Mauro Icardi

Nora Colosimo dio a conocer la principal sospecha de la policía italiana sobre el robo en la casa de Wanda Nara

Respecto al avance de la causa, Nora Colosimo reveló que la policía italiana continúa reuniendo pruebas y solicitó nuevo material para profundizar la investigación. "Hoy me llamó a la mañana la policía de Galliate, que es en el norte, para que le diga a Wanda que por favor aporte las otras cámaras. Ellos están a full con la investigación", afirmó.

Además, aseguró que la principal hipótesis de los investigadores cobra cada vez más fuerza. "La policía sospecha que fue algo armado y cada vez que avanzan les refuerza aún más la idea que ellos tienen", sostuvo, en línea con la teoría de que los delincuentes conocían la propiedad, sabían dónde se encontraba la habitación de Wanda Nara y qué documentación buscar. Esa posibilidad ya había sido mencionada por la propia conductora tras declarar ante las autoridades italianas.

De esta manera, Nora Colosimo, la mamá de la conductora, dio a conocer nevos detalles del robo a su hija y contó cómo avanza la investigación en Italia mientras el tema escala cada vez más en los medios. Cabe recordar que el hecho de inseguridad ocurrió mientras la modelo se encontraba en Estados Unidos presenciando la final del Mundial 2026 entre Argentina y España. En la propiedad permanecían Nora junto a sus cinco nietos, quienes quedaron asustados y angustiados tras la situación.