La historia de amor de Florencia Bertotti y Federico Amador: cómo se conocieron y cuándo comenzó su romance

Las novelas de la televisión argentina le dieron comienzo a los romances más inesperados y a las parejas con más química frente a la cámara. Florencia Bertotti y Federico Amador son un ejemplo de cómo sus roles en la ficción llegaron hasta sus corazones y se trasladaron más allá de lo que imaginaban. Lo que comenzó como una química inigualable y un amor que golpeó a los espectadores, terminó como el comienzo de una relación llena de complicidad y apoyo.

Los actores marcaron sus caminos desde el comienzo. Por un lado, ella dejó en claro su amor por las infancias y los colores con Floricienta, y proyectos de la misma índole. Por el otro, él consagró su carrera en el teatro, con algunos éxitos televisivos. Sin embargo, la historia de amor de ambos estuvo repleta de rumores de infidelidades, acusaciones y separaciones problemáticas, que solo demostraron la fortaleza de la pareja ante las adversidades.

Florencia Bertotti, Federico Amador

Florencia Bertotti y Federico Amador: complicidad en el set y separaciones llenas de rumores

Florencia Bertotti y Federico Amador son de los actores de la televisión argentina más importantes. Por un lado, ella logró convertirse en un verdadero ícono cultural para múltiples generaciones con su protagonismo en Floricienta, la novela de drama y romance de Cris Morena para adolescentes que encantó entre los 2004 y 2005. Su carrera siguió creciendo con otros trabajos como Guapas, Igualita a mí, Son amores, entre otros. Por el otro, él comenzó su carrera junto a ella en la televisión, después de haberse consagrado en la actuación del teatro. Así protagonizó títulos como Amar después de amar, Herederos de una venganza, entre otros.

Sin embargo, su comienzo de romance surgió a partir de rumores que vivieron en los años 2009-2010. Ambos actores se encontraban casados cuando se volvieron la pareja protagonista de la novela de ficción Niní. Durante sus escenas, la química era indudable, y en el detrás de cámaras comenzaron a mantener una relación de complicidad que generó grandes rumores a su alrededor.

Algunos medios de comunicación apuntaron a que entre ellos había más que solo compañerismo y buena conexión laboral. Fue en estos mismos años cuando la relación de Bertotti con Guido Kaczka comenzó a deteriorarse, muchos asegurando de que había una infidelidad de parte de ella con su co-estrella. Finalmente, en 2010, se confirma la separación definitiva de ambos actores con sus parejas en ese momento, mientras que la ficción seguía emitiéndose en la televisión argentina.

Florencia Bertotti, Federico Amador

La historia de amor comienza entre Florencia Bertotti y Federico Amador: la familia ensamblada

No fue hasta finalizadas las grabaciones de Niní, y el final de la emisión de la serie, que Florencia Bertotti y Federico Amador decidieron hacer pública su relación. Esto, y los rumores que venían corriendo, los llevaron a mantener un bajo perfil, mientras seguían trabajando con nuevos proyectos y comenzaban una convivencia casi inmediata. Desde mitades del 2010 hasta la actualidad, la pareja se muestra unida entre viajes y eventos importantes, alejando cualquier dicho y demostrando que su amor es real.

Florencia Bertotti, Federico Amador

Ambos, que habían tenido parejas anteriormente, presentaron a sus hijos y ensamblaron una familia que se mantiene unida en todo momento. Por un lado, Bertotti incluyó a Romeo, su hijo con Guido Kazcka. Por el otro, Amador presentó a Vito y Ciro, fruto de su relación anterior. En algunas entrevistas, les cuestionaron sobre si querían tener un hijo biológico de ambos. Invitada a “Morfi, todos a la Mesa”, fue la actriz la que reveló: “Nos gustaría tener un hijo juntos, pero siempre está la familia ensamblada y ya cuando nos juntamos tenemos chicos por todos lados. Nos está empezando a agarrar el viejazo. En un momento no queríamos tener diferencia con los chicos y ahora, bueno, vamos a ser abuelos de los próximos”.

En esta misma línea, decidieron sellar su amor no con un matrimonio convencional. Sino que, en lugar de una boda, se tatuaron mutuamente sus nombres y el símbolo del infinito en los dedos, marcando su compañía en todo lo que se propusieran para hacer.

Florencia Bertotti, Federico Amador

El presente de Florencia Bertotti y Federico Amador: sus roles en los proyectos del otro

En la actualidad, Florencia Bertotti y Federico Amador siguen estando enamorados y unidos como la primera vez. La actriz lo acompaña a él en un estilo de vida más conectado a la naturaleza, a las aventuras inesperadas y en sus proyectos laborales que siguen surgiendo. El actor cumplió un rol esencial en el regreso de Florencia a los escenarios, mostrándose como fan de su pareja, un apoyo incondicional a ella e incluso como invitado para algunas canciones. Así, durante el 2023-2024, estuvieron de gira por el mundo, con las canciones más icónicas de la sonriente actriz.

Florencia Bertotti, Federico Amador

La historia de amor de Florencia Bertotti y Federico Amador superó algunas miradas juzgadoras y su alto perfil en los medios de comunicación. Sin embargo, en ningún momento se dejaron de comportar como compañeros de vida y cómplices de todos sus proyectos y aventuras. Su última apuesta fue la mudanza a una casa construida y decorada solo por ellos, para poder disfrutar de sus éxitos y de más tiempo juntos.

A.E