Así es la casa de Violeta Urtizberea y Juan Ingaramo: paredes decoradas por su hija, estudio de música y parque de juegos

Violeta Urtizberea y Juan Ingaramo comparten un hogar que refleja la vida en familia y la creatividad cotidiana. Los ambientes se organizan con una estética moderna y detalles que integran la personalidad de cada integrante, desde los espacios pensados para el descanso hasta los dedicados al trabajo artístico. La propiedad se presenta como un lugar donde diseño y funcionalidad conviven en armonía, con rincones que sorprenden por su estilo.

La increíble casa de Violeta Urtizberea y Juan Ingaramo: Estilo moderno y funcionalidad familiar

Violeta Urtizberea y Juan Ingaramo sorprendieron al mostrar la decoración de su casa, una vivienda que combina minimalismo, calidez y espacios abiertos. Cada sector está diseñado para responder a las necesidades de la pareja y su hija, con ambientes que integran la rutina diaria y la creatividad. La propuesta se apoya en grandes ventanales, detalles de madera y colores neutros, generando una continuidad visual que se extiende.

La casa de Violeta Urtizberea y Juan Ingaramo

A través de sus redes sociales, la pareja de artistas suele compartir distintas imágenes y videos que permitieron ver a sus seguidores cómo es gran parte de su propiedad. Las publicaciones dieron a conocer detalles de los ambientes, que reflejan un estilo moderno con toques personales. La habitación principal mantiene una estética minimalista, con colores neutros y un parqué en tono claro que aporta luminosidad y amplitud al sector.

Uno de los detalles más llamativos del cuarto de Violeta Urtizberea y Juan Ingaramo es una pared pintada de rosa que está dedicada a los cuadros que Lila realiza para sus padres, convirtiéndose en un espacio que integra la creatividad infantil dentro de la decoración. El ambiente se completa con una lámpara colgante de estilo rústico, que marca tendencia y aporta calidez al conjunto. Además, este ambiente se conecta de manera directa con el vestidor.

La casa de Violeta Urtizberea y Juan Ingaramo

La actriz posteó en sus redes sociales distintas fotos donde se podía ver parte del vestidor de su casa. Allí, cajones y estantes organizan la ropa y los accesorios, generando un espacio funcional pensado para la rutina diaria. La continuidad entre ambos ambientes refuerza la idea de practicidad y orden, sin perder la estética general de la casa. Un espejo vertical completa la armonía del sector, siguiendo una impronta minimalista y clásica.

Patio interno y estudio de música: la decoración de la casa de Violeta Urtizberea y Juan Ingaramo

En las publicaciones de Violeta Urtizberea y Juan Ingaramo se destaca el patio interno que está detrás de su casa. Árboles y plantas acompañan la ambientación, creando un lugar pensado para descansar y compartir con amigos. La pareja decidió sumar elementos para el disfrute de su hija, como una cama elástica y una gran pileta, que convierten al patio en un verdadero parque de juegos. Además, una galería techada termina de confirmar que este sector fue pensado para continuar la misma estética en el exterior.

En el resto de la propiedad, los grandes ventanales se convierten en protagonistas. La intención de la actriz y el músico fue lograr una conexión directa entre interior y exterior, permitiendo que la luz natural ingrese y que los espacios se perciban más amplios. Uno de los ambientes más personales es el estudio de música; allí se destaca un escritorio largo de madera clara acompañado por estantes a juego, donde se colocan fotos y objetos decorativos. El espacio cuenta con un sector especial para instrumentos donde una batería, una guitarra y un piano de cola dan vida al estudio.

Este espacio se conecta de manera abierta con el comedor, siguiendo la tendencia de espacios integrados. En este ambiente se aprecia una mesa rectangular con sillas a juego, pensada para reuniones familiares y sociales. También se observa un rack en color azul con una televisión de gran tamaño, que aporta funcionalidad y entretenimiento. La única separación entre ambos ambientes es una biblioteca, donde la pareja decidió colocar fotos y objetos personales.

La casa de Violeta Urtizberea y Juan Ingaramo

Violeta Urtizberea y Juan Ingaramo mostraron cómo su casa combina minimalismo, funcionalidad y detalles personales. Desde las paredes decoradas por su hija hasta el estudio de música y el parque de juegos, cada espacio refleja la integración de la vida familiar con la creatividad y el diseño. La propiedad se organiza en ambientes abiertos, con grandes ventanales y elementos naturales que refuerzan la conexión entre interior y exterior.

VDV