Guillermina Valdés es una reconocida modelo, actriz, comunicadora y empresaria de la moda argentina, que cobró importancia en la década de los 90, por su belleza natural y carisma frente a la televisión. Sebastián Ortega es uno de los productores, guionistas y directores de televisión de ficción más importantes y exitosos, perteneciente al clan de los Ortega. Si bien ambos pertenecen a los medios de comunicación sus diferencias en sus trabajos no los hizo conectarse hasta 1998.

Fruto de su romance, la modelo y el productor formaron una familia de cinco, con sus tres hijos Dante, Paloma y Helena. Lejos de la mirada pública, los jóvenes fueron encontrando sus caminos por separado y se llevaron la curiosidad de los seguidores de sus padres. En este 2026, la menor de ellos, Helena, cumple 20 años, y sorprendió a todos con su presente inspirado en el arte y la moda urbana que la acompaña en todas sus salidas con amigos y con su familia.

Así está hoy Helena Ortega, la hija de Guillermina Valdés y Sebastián Ortega

La historia de amor de Guillermina Valdés y Sebastián Ortega: el nacimiento de Dante, Paloma y Helena

En 1998, Guillermina Valdés daba sus primeros pasos en el modelaje de alta costura, mientras que Sebastián Ortega comenzaba a hacerse su nombre propio en la televisión de ficción. En una fiesta, ambos coincidieron y el flechazo fue inmediato. Su romance comenzó a formarse en un bajo perfil, pero con una intensidad que los hizo comenzar a convivir al poco tiempo de conocerse. Lejos de lo que muchos esperaban, la pareja selló su amor con el nacimiento de sus tres hijos.

Dante Ortega nació en febrero de 2001, convirtiéndose en el primer nieto de Palito Ortega y generando revuelo mediático alrededor de los padres primerizos. En agosto de 2002, llegó al mundo su primera mujer y segunda hija, Paloma Ortega. Finalmente, la familia se cerró en junio de 2005, con el nacimiento de Helena Ortega. No fue hasta el 2009 que la pareja decidió formalizar su amor en el civil, con una boda secreta.

Sin embargo, el desgaste de la convivencia y proyectos individuales debilitó el vínculo, llevándolos a firmar el divorcio definitivo en el año 2011. Con el paso de los años, la propia modelo habló de que se había sentido apagada tras el nacimiento de sus hijos, y que buscaba un espacio propio. De esta manera, los tres jóvenes se criaron en familias ensambladas, notando siempre una buena relación con sus padres. Si bien eligieron distintos caminos con el correr del tiempo, fue Helena la que prefirió mantenerse lejana a la mediatización, pero abierta a la posibilidad de que conozcan de su vida por las redes sociales.

Así está hoy Helena Ortega, la hija de Guillermina Valdés y Sebastián Ortega

Así está hoy Helena Ortega, la hija menor de Guillermina Valdés y Sebastián Ortega

En el 2026, Helena Ortega, la hija menor de Guillermina Valdés y Sebastián Ortega, tiene 21 años y se mantiene alejada del estilo de vida de sus padres en relación con los medios de comunicación. Mientras la modelo apunta a su faceta más actoral teatral, y el productor sigue con ideas a través de las series de streaming, la joven apunta a una vida íntima, rodeada de sus amigos y seres queridos, pero permitiendo que las redes sociales conozcan un poco de su día a día.

En su cuenta abierta de Instagram, cuenta con más de 50 mil seguidores, atentos a sus estados, pero solo siete publicaciones sobre su actualidad. En las postales, se destaca su estilo tomboy, urbano y descontracturado, caracterizado por priorizar la comodidad, la naturalidad y la libertad de expresión por encima de las tendencias relacionadas al glamour tradicional. Es así como camisetas de básquet, remeras básicas y camperas holgadas se vuelven su elección para salidas con amigos o con su propia familia.

Así está hoy Helena Ortega, la hija de Guillermina Valdés y Sebastián Ortega

El 3 de junio se robó la atención de todos sus seguidores, cuando compartió los mensajes que le hicieron sus seres queridos por su cumpleaños. Mientras que su mamá no dudó en revelar una inédita foto de ella de pequeña, denominándola "chica power", sus amigos y su novia le dedicaron postales más actuales, destacando su amor por las salidas nocturnas, la diversión en familia y los viajes que realiza alrededor del mundo. La joven de 21 años encontró su pasión en los deportes y la música, y apuntó a un cambio de look radical, marcándose como una de las influencias entre los hijos de las celebridades.

Así está hoy Helena Ortega, la hija de Guillermina Valdés y Sebastián Ortega

Helena Ortega es la hija menor de Guillermina Valdés y Sebastián Ortega, y una de las hijas de celebridades que eligió tener un bajo perfil mediático. A pesar de eso, lleva una vida en redes sociales activa, cultivando varios seguidores que siguen su día a día y su estilo urbano, basado en prendas holgadas y colores apagados. Con salidas entre amigos y el acompañamiento de sus padres, la joven vive sus 21 años a pleno, alejada de los escándalos de los medios de comunicación.

A.E