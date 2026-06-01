Entramos al nuevo living de Wanda Nara: almohadones de cuatro millones de pesos, vista al río y diseño exclusivo

Wanda Nara es, sin dudas, una de las figuras públicas que mayor repercusión mediática genera. La empresaria construyó una imagen fuertemente asociada al lujo, la ostentación y un estilo de vida de alto perfil que suele reflejar tanto en sus apariciones públicas como en sus redes sociales. En este contexto, su cuenta de Instagram funciona como una vidriera constante de ese universo, donde comparte desde looks de moda hasta detalles de su vida cotidiana y las decoraciones que elige para sus casas. En una de sus últimas publicaciones, y a través de un breve video, sorprendió a sus más de 17,3 millones de seguidores al mostrar parte del living de su imponente mansión en Nordelta, destacando una deco sofisticada que refuerza la estética lujosa que caracteriza sus espacios.

El lujoso living de Wanda Nara que impactó a sus seguidores

Este fin de semana, Wanda Nara realizó un escueto “house tour” en el interior de su casa ubicado en un exclusivo barrio privado. A menudo, la conductora abre las ventanas de su vida en familia y, mediante imágenes no sólo retrata a los integrantes de su familia, amigos y allegados, sino también, desliza algunas de las postales más imponentes de los ambientes. En este caso, presentó la lujosa decoración de su living al cual revistió con costosos almohadones de primera marca y sillones en composé.

Wanda Nara | Instagram

En el clip se puede observar el amplio living compuesto por dos sillones de más de 4 cuerpos tapizados en cuero de tono gris claro. En él sumó almohadones de la marca Hermes valuados en 690 euros - aproximadamente $1.138.500 pesos argentinos-. Esta exclusiva firma francesa es una de las favoritas de la mediática ya que no sólo adquiere productos en lo que respecta a accesorios de hogar, sino que forma parte de piezas exclusivas de su guardarropa.

Living de Wanda Nara | Instagram

Asimismo, sumó dos piezas individuales en forma circular en color gris topo, con patas finas metálicas que aportaron sofisticación y elegancia, en composé con la propuesta visual de este espacio tan transitado de su hogar. En el centro, ubicó una mesa ratona vidriada junto a un ajedrez de madera maciza, sumando glamour y estructura. Como telón de fondo, se puede ver el lago que rodea uno de los laterales de la propiedad junto con la vegetación que la compone. Allí, se distinguen barcazas que circulan por el agua sumando un paisajismo natural en constante movimiento.

El color favorito de Wanda Nara para agregar sofisticación a su hogar

En las últimas oportunidades se pudo observar la presencia de una colorimetría en tonos neutros en el interior de la casa de Wanda Nara. No sólo en las habitaciones de sus hijas y en la suya propia, sino también en la de los espacios comunes. El azul oscuro y el gris -en todas sus variantes- juega un rol central en la colorimetría.

A través de las estructuras geométricas que aparecen en los almohadones se aprecia la incorporación de contraste y modernidad. De acuerdo con la descripción brindada en la página oficial de Hermes los cojines cuentan con funda desmontable confeccionada en lana jacquard tejida y cachemira. Cada uno de ellos está compuesto por un 90% de lana merino y un 10% de cachemira, con relleno de poliéster hipoalergénico que garantiza confort y practicidad.

Como detalle, estas piezas cuentan con una terminación prolija con costura tipo festón, refleja el sello artesanal característico de la maison y con dimensiones de 50 x 50 cm. Estas se presentan como un objeto decorativo versátil que combina elegancia, textura y sofisticación para distintos estilos de interiores.

Almohadones Hermes que utiliza Wanda Nara para revestir su living | Captura de pantalla de página Hermes

Así, Wanda Nara logró crear un espacio minimalista, funcional pero cargado de estilo, elegancia y sofisticación. Conservando sus preferencias por las primeras marcas, la empresaria no escatima en invertir piezas decorativas para su hogar representando la imagen que proyecta en redes sociales y el estilo de vida que ostenta desde que es multimillonaria.