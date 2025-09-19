Escándalo con Cris Morena: aseguran que Floricienta muere en el final de Margarita

Cris Morena vuelve a estar en el centro de la conversación tras la aparición de versiones sobre el desenlace de Margarita, la serie que retoma el universo de Floricienta. En medio de especulaciones sobre el cierre de la historia, surgieron comentarios que vinculan directamente a uno de los personajes más emblemáticos de su trayectoria.

Nuevo escándalo para Cris Morena: los rumores indican que Floricienta moriría en el final de Margarita

Cris Morena enfrenta rumores que involucran a Floricienta en el supuesto final de Margarita, su más reciente producción juvenil. Las versiones comenzaron a circular mientras crece la expectativa por lo que podría ocurrir en la próxima etapa del proyecto. El impacto de estos comentarios se hizo sentir entre quienes siguen de cerca el desarrollo de la serie.

Cris Morena

En las últimas horas, las especulaciones empezaron a surgir entre los seguidores de la serie en X (antes Twitter), donde indicaron que el personaje de Flor Bertotti moriría. La información no fue confirmada por la producción ni por la creadora, pero comenzó a circular en redes sociales.

El comentario que encendió la polémica en torno a la serie de Cris Morena fue publicado por @OkSitequiero, quien escribió: “Hay mucha información circulando acerca del final de #margarita3. Estoy tratando de conseguir respuestas, pero si Cris mató a Floricienta como dicen, no aprendió nada. Es lo que puedo decir por ahora”.

Tweet sobre Margarita

A este tuit le siguieron varias reacciones y abrió el debate entre quienes siguen de cerca cada paso de la serie. Por su parte, otra usuaria, @PerezzzzJuli, aportó más especulaciones: “Se filtró que en el rodaje de la 2.ª temporada de MARGARITA, matan al personaje de Floricienta”. Aunque no se brindaron detalles concretos ni fuentes verificadas, el comentario se viralizó rápidamente y alimentó la incertidumbre.

Hasta el momento, no hay declaraciones oficiales por parte de Cris Morena ni del equipo de producción. La creadora manifestó en entrevistas anteriores su intención de continuar con la historia de Margarita, incluso en medio de negociaciones con distintas plataformas para asegurar la segunda temporada. Sin embargo, no se difundieron datos sobre el guion ni sobre el destino de los personajes clásicos.

Tweet sobre Margarita

Cabe destacar que la serie se presentó como una continuación libre del universo de Floricienta, con nuevos protagonistas y guiños a la historia original. La serie logró captar la atención de una nueva generación de espectadores, al tiempo que mantuvo el interés de quienes crecieron con las producciones de la icónica actriz.

Los rumores sobre la muerte del personaje se suman a una serie de especulaciones que rodean el futuro de la novela de Cris Morena. En los últimos capítulos de la primera temporada, se dejaron abiertas varias líneas narrativas que podrían retomarse en una eventual continuación. Sin embargo, la falta de confirmaciones oficiales alimenta las versiones que circulan en redes sociales.

Cris Morena

Cris Morena quedó en el centro de un nuevo escándalo luego de que se asegurara que Floricienta muere en el final de Margarita, aunque hasta el momento no hubo confirmaciones oficiales. La circulación de versiones en torno al desenlace de la serie generó repercusión entre seguidores del universo creado por la productora, especialmente por el vínculo que une ambas ficciones.

VDV