Así es la escuela que fundó Abel Pintos en Buenos Aires: respeto por el medio ambiente, sustentable y ecosistema propio

Abel Pintos inauguró en Buenos Aires un proyecto que combina educación y conciencia ambiental, con actividades destinadas a niños y adultos. En 2024, el artista abrió un en La Matera que fue diseñado para fomentar el aprendizaje sobre sustentabilidad y ecosistemas, en un ambiente que promueve la unión comunitaria y el respeto por la naturaleza. La idea del cantante se planteó como un lugar de encuentro donde la práctica y la enseñanza se complementan.

Abel Pinto abrió, en Mercedes, una escuela que combina aprendizaje y cuidado por el medio ambiente

Abel Pintos presentó en Mercedes un espacio educativo y recreativo que refleja su interés por la sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente. La propuesta en el establecimiento La Matera busca integrar la enseñanza con experiencias prácticas en contacto con la naturaleza, en un entorno pensado para transmitir valores y conocimientos a distintas generaciones. El proyecto se inauguró en una fecha significativa y se consolidó como un espacio abierto a la comunidad, con actividades que promueven la unión.

Abel Pintos en La Matera

Ubicada en la provincia de Buenos Aires, la institución se presenta como Campo Escuela Recreativo que busca integrar la enseñanza con la práctica en torno al cuidado del medio ambiente y la sustentabilidad. El proyecto fue desarrollado junto a Plan Divino, productora del cantante, que desde hace años trabaja en iniciativas relacionadas. La idea surgió de la necesidad de generar un espacio donde niños y adultos pudieran aprender de manera didáctica sobre el cuidado de los ecosistemas.

En este sentido, la escuela de Abel Pintos incluye un vivero sustentable y un ecosistema propio que integra maquinarias para llevar adelante el ciclo productivo de distintas especies. El objetivo es que los estudiantes comprendan cómo funciona un sistema integral y puedan participar de cada etapa, desde la plantación hasta el cuidado de los recursos naturales. La base del proyecto se sustenta en el contacto directo con la tierra y los procesos necesarios de la agricultura.

Abel Pintos en La Matera

Distintos comunicados de la institución destacaron que “desde hace algunos años los responsables de Plan Divino vienen trabajando con solidez en todo lo referido al cuidado del medioambiente y la sustentabilidad”. También se subrayó que ese trabajo relacionado con el campo podía seguir avanzando con una mirada puesta en el crecimiento. De allí surgió la idea de crear un espacio educativo que pudiera abrirse a la comunidad y convertirse en un referente en la materia.

El espacio educativo de Abel Pintos que pone foco en la sustentabilidad

El Campo Escuela Recreativo de Abel Pintos está destinado a quienes deseen conocer más sobre el cuidado del medio ambiente, desde niños hasta adultos. La propuesta fomenta la unión entre familias, amigos y colegas, con el objetivo de transmitir valores vinculados al respeto por la naturaleza y la importancia de la educación ambiental. La elección del 20 de junio para la inauguración reafirmó el deseo de mantener vivas las raíces y los lazos de unión, en una fecha significativa.

Campo Escuela Recreativo de Abel Pintos en La Matera

El día de la inauguración, la escuela contó con la presencia de alumnos de escuelas rurales de Mercedes y de invitados especiales. En los días posteriores, el espacio comenzó a abrirse para actividades privadas programadas. La idea es que este espacio funcione como un lugar de aprendizaje continuo, donde se desarrollen talleres, prácticas y experiencias vinculadas al cuidado del medio ambiente.

El Campo Escuela Recreativo se presenta como un espacio innovador en Buenos Aires, donde la educación ambiental se combina con la práctica en un entorno sustentable. La propuesta refleja el compromiso de Abel Pintos y su equipo por el respeto por la naturaleza y la vida saludable. Con un ecosistema propio, un vivero sustentable y aliados estratégicos, el proyecto se consolida como un lugar destinado a formar nuevas generaciones en el cuidado del medio ambiente.

Abel Pintos

Abel Pintos consolidó en Mercedes un espacio educativo que refleja su compromiso con la sustentabilidad y el aprendizaje en contacto con la naturaleza. La propuesta se desarrolla en La Matera y combina un vivero sustentable, un ecosistema propio y actividades destinadas a distintas edades, con el objetivo de transmitir valores vinculados al cuidado del medio ambiente. En este entorno, el cantante impulsa un proyecto que integra educación, práctica y comunidad.

VDV