Esmeralda Mitre junto a sus hermanos tiene varios años intentando recuperar su poder dentro del diario La Nación, uno de los medios de comunicación más importantes del país. Este jueves, por primera vez, la también actriz participará en la Asamblea Anual de Accionistas, evento que podría definir el futuro de la empresa. Su intención es formar parte del directorio y tener voz y voto en las decisiones importantes.

A través de Twitter, señaló: "Buen día. Quiero contarles a todos que hoy entro junto a mi familia al diario @LANACION. Después de tanta lucha, para por fin poder comenzar a luchar por nuestros derechos y por la libertad de prensa de nuestro país. Gracias a todos ustedes que me apoyaron todo este tiempo, de todo corazón", escribió luego de las 8:30 de la mañana.

Tweet de Esmeralda Mitre.

La grave acusación de Esmeralda Mitre

Seguidamente, pasada las 11 am, Esmeralda llegó hasta el lugar donde se imprime el diario para asistir a dicha reunión y le otorgó una nota a Socios del Espectáculo, en vivo. Entre sus dichos, la intérprete aseguró que "hubo amenazas de muerte" y cuando fue consultada del por qué no ha ido a la Justicia a denunciar, manifestó que "es complicado" y todo este proceso es un "paso por paso". En esta misma línea, resaltó que no tenía miedo y se mostró muy segura a la hora de recuperar el negocio familiar.

Asimismo, Esmeralda Mitre aseguró que todos sus hermanos están unidos para poder recuperar las acciones mayoritarias del diario que creó su familia y mencionó que esta jornada iba a ser "un día histórico", aludiendo que podría convencer a los socios minoritarios en apoyarla y así realizar los cambios que ella considera necesarios dentro de las marcas que maneja La Nación.

