Los medios de comunicación internacionales y las redes sociales quedaron sorprendidos cuando comenzaron a correr rumores de romance entre la ex Primera Dama Argentina y el actual rey de España. El rey Felipe VI y Juliana Awada estarían manteniendo un vínculo más allá del protocolar que compartieron durante unos años, según aseguraron en Intrusos (América). Es así como comenzaron a surgir algunas de las fotos de cuando se conocieron, y hubo una del 2019 que llamó la atención.

La cena de honor de Juliana Awada y Mauricio Macri al rey Felipe VI y Letizia Ortiz, en 2019

¿Mirada enamorada? La foto del 2019 de Juliana Awada y el rey Felipe que llamó la atención tras los rumores de romance

Juliana Awada se separó de Mauricio Macri en los primeros días del 2026, tras 15 años de relación. Según exponían algunos medios expertos en la realeza, el rey Felipe VI y Letizia Ortiz están separados hace varios años, esperando el momento adecuado para anunciarlo oficialmente. Es así como en Intrusos (América) aseguraron que la diseñadora y el monarca español habrían comenzado una historia romántica. Muchos usuarios de las redes sociales apuntaron a fotografías de cuando se conocieron, diciendo que, desde ese momento, se veían guiños de un posible romance.

Juliana Awada había compartido en marzo del 2019, cuando Mauricio Macri era presidente y ella Primera Dama, la primera visita oficial de los reyes de España a la Argentina. Entre cenas de honor y eventos protocolares, mostró las mejores postales del momento. Fue así que hubo una que se destacó, en la cena de honor que los argentinos armaron para el rey Felipe y Letizia. En la misma, el monarca y la diseñadora brindaban con una copa de champagne. Los comentarios en ese momento destacaron las miradas entre ellos, como si hubiera una complicidad que nadie estaba notando.

Los rumores de romance entre Juliana Awada y el rey Felipe

Algunas de las postales del 2019, de aquella visita protocolar de los reyes a la Argentina, volvieron a tomar importancia en las últimas semanas, tras los rumores de romance entre Juliana Awada y el rey Felipe. La realidad es que solo se trata de dichos de la prensa nacional, ya que no hubo confirmación oficial de ninguno de los protagonistas. A pesar de eso, una cercanía entre ambos fue notada entre los usuarios, desde aquellas fotos que la propia Awada había publicado en su cuenta de Instagram.

Juliana Awada y Mauricio Macri recibieron al rey Felipe VI y Letizia Ortiz, en 2019

La separación de Juliana Awada con Mauricio Macri sorprendió a todos los medios de comunicación, y despertó una bomba internacional que termina incluyendo al rey Felipe VI. Fue así que muhcos usuarios y fanáticos de la posible pareja comenzaron a buscar pruebas de su cercanía o relación, y encontraron que, en 2019, ya habrían mostrado una cierta complicidad entre ambos que había provocado diferentes tipos de comentarios alrededor.

A.E