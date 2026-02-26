Sofía Solá, la hija modelo de Maru Botana, arrasó en una importante campaña de moda: los looks que usó

Sofía Solá, la hija modelo de Maru Botana, arrasó en una importante campaña de moda que la tuvo como protagonista de siete estilismos pensados para la temporada de invierno. Cada conjunto mostró una faceta distinta, desde lo colegial hasta lo urbano contemporáneo, con una estética versátil y actual.

Sofía Solá, la hija modelo de Maru Botana, arrasó en una importante campaña de moda al convertirse en protagonista de la propuesta de invierno de Sofía Sarkany. Con siete looks distintos, mostró una versatilidad que recorre desde lo colegial hasta lo urbano contemporáneo, reflejando la identidad de la marca en cada salida.

En las últimas horas, la joven compartió en sus redes sociales un video que se convirtió en el centro de atención al participar las tendencias de la temporada. Con apenas unos pasos en el mundo del modelaje, ya demuestra que su estilo puede adaptarse a diferentes estéticas. La propuesta incluyó siete looks que llamaron rápidamente la atención.

El primer look que utilizó Sofía Solá remite al estilo colegial con un guiño a la estética Y2K. En la grabación se la puede ver con una remera rayada en tonos neutros con una blusa oliva de mangas amplias, generando un juego de capas. Sumó también una minifalda tableada en cuadrillé marrón que le dio un toque clásico al conjunto.

La segunda propuesta se centra en la elegancia relajada. La hija de Maru Botana lució una camisa celeste con micro print, acompañada por un cárdigan marrón de punto fino, junto con un jean recto de tiro alto con cinturón de cuero. El tercer look mezcla lo deportivo con lo preppy con un buzo tipo rugby oversize en rayas bordó y blanco con una camisa celeste y una minifalda negra.

En el blog que realizó Sofía Solá se la puede ver utilizando como cuarto conjunto una apuesta por la mezcla de materiales. Un sweater cropped a rayas en tonos azules con una mini de lentejuelas verde oliva. El contraste entre el tejido relajado y el brillo nocturno genera un resultado moderno y versátil.

La hija de Maru Botana utilizó también un atuendo lleno de elegancia, con un sweater crema de punto fino junto a un pantalón sastrero a rayas verticales en tonos tierra. La sexta propuesta se compuso de una remera rayada junto con una camisa a cuadros anudada en la cintura y un bolso tejido.

El último look con el que Sofía Solá cerró la campaña invernal de Sofía Sarkany se centra en lo sofisticado. Lució un top negro translúcido con espalda descubierta y lo acompañó con un pantalón oscuro y una chaqueta en tono oscuro sobre los hombros. La propuesta construye un estilo moderno y elegante, adaptable a espacios formales o artísticos.

