Murió Adela Gleijer, actriz de "Sos mi vida", "Mujeres Asesinas" y "Vulnerables"

Este martes 20 de enero el mundo del espectáculo se vistió de luto con la noticia del fallecimiento de Adela Gleijer, a los 92 años. La triste noticia la confirmó la Asociación Argentina de Actores y Actrices, que expresó su profundo pesar y acompañó a sus seres queridos, entre ellos su hija, la también actriz Andrea Tenuta.

Adela Gleijer, referente del teatro y la televisión, dejó un legado artístico que atravesó generaciones.

Nacida en Montevideo, Uruguay, el 20 de septiembre de 1933, Adela Gleijer comenzó su carrera en el teatro antes de consolidarse como una de las figuras más queridas de la escena artística rioplatense. Con el tiempo se radicó en Argentina, país donde desarrolló la mayor parte de su trayectoria artística, dejando una huella imborrable tanto en la pantalla como sobre las tablas.

Una trayectoria que trascendió generaciones

La carrera de Adela Gleijer se extendió por casi siete décadas, y su nombre quedó asociado a ficciones que marcaron distintas épocas de la televisión argentina. Algunos de sus trabajos más recordados incluyen participaciones en telenovelas exitosas como Verano del 98 y Sos mi vida, además de producciones como Los Roldán, Mujeres de nadie, Mi familia es un dibujo y Vulnerables, entre muchas otras.

Su participación en Sos mi vida reafirmó la versatilidad de Gleijer, capaz de transitar entre el drama y la comedia con naturalidad.

Su presencia en la pantalla chica no solo fue frecuente, sino también muy valorada por el público, que la vio interpretar con versatilidad personajes que iban desde el drama al humor, dejando una huella perdurable en la memoria colectiva de los televidentes.

En cine, la actriz también supo destacarse con roles en diversas películas, como Flores robadas en los jardines de Quilmes, La fidelidad y Casi no nos dimos cuenta, entre otros trabajos que ratifican su polifacética carrera artística.

De Montevideo al corazón de la escena teatral argentina

Antes de convertirse en un rostro familiar en la televisión, Gleijer había iniciado su camino en el teatro. Su debut tuvo lugar en 1956 en el mítico Teatro El Galpón de Montevideo con la obra El centroforward murió al amanecer. Fue en ese contexto donde conoció a quien sería su compañero de vida, el legendario actor Juan Manuel Tenuta, con quien compartió tanto su vida personal como su pasión por las artes escénicas.

Adela Gleijer se casó con Juan Manuel Tenuta

Una vez instalada en Buenos Aires, Adela construyó una sólida trayectoria teatral, participando en montajes como Hombre y superhombre, Gris de ausencia, El prisionero de la Segunda Avenida y Sangre huesos piel alma, entre muchos otros. Además, formó parte de elencos estables del Teatro San Martín y del Teatro Nacional Cervantes, consolidándose como una figura clave del teatro rioplatense.

A lo largo de su carrera, Gleijer recibió múltiples reconocimientos por su aporte a las artes. En 2006 obtuvo el Premio Podestá a la Trayectoria Honorable, otorgado por la Asociación Argentina de Actores junto al Senado de la Nación, en reconocimiento a su impacto en la cultura y las artes escénicas.

Colegas, instituciones culturales y fanáticos de la televisión expresaron su tristeza por la partida de una mujer cuya carrera no solo reflejó talento, sino también compromiso con cada personaje que interpretó. Su trabajo en teatro, cine y televisión la convirtió en una artista de referencia, capaz de atravesar géneros y épocas con una presencia inconfundible.

De Montevideo a Buenos Aires, Adela Gleijer construyó una carrera sólida en cine

El adiós a una figura entrañable

La despedida de Adela Gleijer marca el final de una era en la actuación rioplatense, pero también deja un legado artístico que seguirá resonando. Su carrera, construida con constancia y pasión, es un testimonio del valor de la dedicación y el amor por la escena y la narrativa audiovisual.

Con su partida, el espectáculo argentino dice adiós a una de sus voces más queridas, pero también celebra una vida entregada al arte que seguirá inspirando a futuras generaciones.

