Así fue el primer día de escuela de Mirko, con cambio de look incluido

Para muchos papás con hijos en edad escolar, esta semana se convirtió en un motivo de festejo, nuevos desafíos e incluso cambios de rutinas ya que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se dio inicio a un nuevo ciclo lectivo. En este contexto, Marley no se quiso quedar afuera de las dinámicas de las redes sociales -donde diversas personalidades de la farándula mostraron el primer día del inicio de clases- y compartió todos los detalles del primer día de Mirko en tercer grado.

Mirko, el orgullo de Marley

A través de una publicación en el perfil de Instagram de Mirko, cuenta que administra el propio Marley, el conductor desplegó una serie de fotografías y videos donde se lo ve al niño muy entusiasmado por empezar el colegio. “3er grado ya”, escribió en el pie del carrusel. En las fotografías, se lo puede ver al hermanito de Milenka con una sonrisa que transmite ansiedad y nervios, esos sentimientos que les aparecen a los niños cada vez que inician un nuevo año escolar.

Primer día de colegio de Mirko, el hijo de Marley | Instagram

Con su chomba blanca y pantalones cortos, el pequeño posa ante cámara en el interior de su hogar resaltando no sólo su uniforme escolar, sino también el rotundo cambio de look. En otra de las postales, se lo ve caminando seguro y decidido hacia la escuela con su mochila de Minecraft con rueditas -que le regalaron para su cumpleaños-.

El cambio de look de Mirko: listo para la escuela

Desde que nació, Mirko se transformó en uno de los niños más observados por las plataformas digitales no sólo por la popularidad de su papá, sino también por su ternura y ocurrencias. Por esta razón, para comenzar con todo la vuelta a clases, decidió cambiar rotundamente de look haciendo uso de un estilo fresco y juvenil marca tendencia en los cortes actuales de niños.

Primer día de colegio de Mirko, el hijo de Marley | Instagram

Durante su paso por la peluquería, el presentador de Telefe compartió cómo el coiffeur trabajó sobre laterales y nuca, los cuales estuvieron prolijamente rebajados con un degradado bajo a medio, logrando un efecto limpio y ordenado sin líneas marcadas. En contraste, la parte superior se mantiene más larga y trabajada en capas para aportar volumen y movimiento.

El resultado final consistió en un peinado que acompaña esta propuesta con un acabado texturizado, elevando el cabello hacia arriba y ligeramente hacia adelante en un estilo tipo Messi quiff. Este estilo de cabello es ideal para el primogénito del comunicador ya que es fácil de mantener. "¡Qué facha este chico! Parecés un modelo", exclamó orgulloso Marley.

Los seguidores no dudaron en resaltar el increíble parecido físico con su papá. Otros, en cambio, se centraron en desearle un buen inicio de clases en esta nueva etapa que comienza en tercer grado. Cabe destacar que el hijo de Marley va a uno de los establecimientos educativos más sofisticados y lujosos de Buenos Aires. La institución se destaca por su formación integral de carácter innovador, combinación de idiomas que lo convierte en trilingüe y proyectos culturales que ayudan a sus alumnos a estimular su aprendizaje. Sin dudas, la imagen y el entusiasmo son factores cruciales y Mirko está dispuesto a afrontar este desafío.

NB