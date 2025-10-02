Así es la espectacular cocina de Máximo Bolocco: total white, estilo royal y con libros

Máximo Bolocco no duda en dejar que sus seguidores sean parte de la intimidad de su hogar, que construyó para mantener el lujo y la comodidad en todo momento. Tras un viaje, donde se dio a conocer que tenía una nueva novia, el joven habló con los usuarios de las redes sociales para mostrar sus dotes culinarios. Sin embargo, todos quedaron fascinados ante la espectacular cocina que él decoró, con estilo royal, para su casa.

Máximo Bolocco

La espectacular cocina de Máximo Bolocco: total white, estilo royal y con libros

Máximo Bolocco se caracteriza por ser un aventurero nato. En todo momento, busca viajar a diferentes partes de Chile o el mundo, para realizar nuevas actividades con amigos o deportes de riesgo divertidos. Sin embargo, siempre vuelve a su hogar para poder disfrutar de la tranquilidad y los lujos con el que lo construyó. En esta ocasión, el joven decidió mostrarles a sus seguidores la intimidad del lugar, y muchos quedaron fascinados con la decoración de estilo royal.

La cocina de Máximo Bolocco

En sus historias de Instagram, mostró la preparación de su cena, sobre una mesada de color claro, que combina con el lugar bien iluminado. Detrás de él, se destaca un espejo que tiene por encima estantes donde guarda algunas de las decoraciones de vidrio y elegantes. El lujo del lugar se puede ver gracias a los electrodomésticos que posee y están acomodados en el mismo mueble que el lavamanos. Si bien la sofisticación predomina, también el maximalismo, ya que es una persona que disfruta de hacerse sus comidas en todo momento.

La cocina tiene un pequeño comedor, donde Lola, su perra, lo esperaba emocionada para poder jugar. El mismo cuenta con el mismo estilo royal, que se despliega en una mesa de madera blanca y con sillas delicadas del mismo tono, que enfrentan a un gran televisor para poder disfrutar mientras cena. Como centro de mesa, un camino presenta libros y diferentes decoraciones, demostrando su pasión por la lectura y la decoración maximalista.

Máximo Bolocco es uno de los jóvenes más observados por las redes sociales, volviéndose un influencer clave para muchos usuarios. En los últimos días, se dio a conocer que había comenzado una relación con una nueva chica, y despertó curiosidad sobre la identidad de la joven, vinculada al ámbito creativo y con trayectoria como influencer. Esta vez fascinó a todos con su capacidad de decoración en la cocina, y cómo darle un estilo elegante sin caer en el minimalismo.

A.E