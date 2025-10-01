Mauro Icardi y la China Suárez se presentaron en el tribunal de Estambul: los motivos

La batalla legal entre Mauro Icardi y Wanda Nara parece no querer terminar. El delantero del Galatasaray reclama, a través de un pedido de restitución internacional, que sus hijas regresen a Turquía, mientras que la conductora mantiene una denuncia por alimentos en la Argentina. Este conflicto que combina instancias judiciales en ambos países, mantiene enfrentados a los padres en torno al futuro de las niñas.

China Suárez y Mauro Icardi

Recientemente se conoció que Mauro Icardi acudió al Tribunal de Çağlayan, en la capital turca, para participar de una audiencia con un psicólogo forense. Según informaron desde Estambul, el jugador sostuvo ante la Justicia que sus hijas no podrían llevar una vida sana si permanecían bajo el cuidado de su madre, señalando que Wanda Nara “no podría cuidar de ellas” en las condiciones actuales.

Mauro llegó al tribunal con la China Suárez

La llegada de Mauro Icardi a la audiencia no pasó desapercibida pues, estuvo acompañado de la China Suárez. La pareja fue grabada en los pasillos del tribunal mientras conversaban tranquilamente. Las imágenes fueron difundidas por la cadena turca Ekol TV, y dejaron registro de cercanía poco habitual en el marco de un litigio judicial de esta magnitud.

“El delantero del Galatasaray Mauro Icardi acudió a la corte con su amante China Suárez para reunirse con el psicólogo forense en el contexto del caso de la custodia de sus hijas”, publicó el medio, sin ofrecer más detalles sobre lo que sucedió dentro de la sala una vez que comenzó la audiencia. La presencia de la actriz en la jornada reforzó la exposición mediática de un proceso que ya concentra la atención internacional.

El rol de la China en el proceso legal de Mauro y Wanda

La actriz no solo acompañó a Mauro Icardi en su presentación judicial, sino que además mostró en redes sociales su apoyo al delantero. Un día antes, junto a su hija Rufina, fruto de su relación con Nicolás Cabré, había alentado al Galatasaray en el triunfo frente al Liverpool por la Champions League.

La China Suárez junto a su hija en un juego del Galatasaray

En un carrusel que compartió con sus casi ocho millones de seguidores, la China Suárez se dejó ver con la camiseta oficial del club turco personalizada con el dorsal número 9 y su apodo “China” en la espalda. Además, publicó imágenes desde los pasillos del vestuario y una foto familiar en la que aparecía celebrando el triunfo del equipo.