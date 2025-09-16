Máximo Menem, hijo de Cecilia Bolocco, regresó a Estados Unidos para hacerse nuevos estudios por su cáncer cerebral

Máximo Menem Bolocco es el hijo menor de Carlos Menem, y el único que el expresidente tuvo con Cecilia Bolocco, la reconocida Miss Universo. Sin embargo, a sus 15 años, fue diagnosticado con cáncer cerebral, lo que lo llevó a vivir años de incertidumbre y muchos estudios. En la actualidad, es uno de los portavoces jóvenes de la Fundación CARE, especialista en la enfermedad y que lidera su mamá tras haber atravesado este momento. Es por eso que no duda en mostrar su regreso a Estados Unidos, para realizarse nuevos estudios.

Máximo Menem, hijo de Cecilia Bolocco, regresó a Estados Unidos: ¿Cómo salieron los nuevos estudios?

Máximo Menem Bolocco no duda en dar a conocer cómo superó el cáncer cerebral, tras diversos estudios y tratamientos en el exterior. En diversas entrevistas, reveló detalles del momento en que se enteró que padecía la enfermedad, o del rol de su mamá durante todo el proceso. Finalmente, y tras una operación que duró 8 horas, el joven recibió el alta médica, y no duda en vivir la vida al máximo. Entre vacaciones y su trabajo como modelo, explora diferentes lugares del mundo y expande sus conocimientos culturales.

Actualmente, Máximo Menem se desempeña como miembro del consejo asesor y vocero juvenil de la Fundación CARE, un centro que lidera Cecilia Bolocco y que se especializa en el acompañamiento a las familias que padecen la enfermedad. Es por eso que siempre comparte su historia personal y los pasos que realiza en la actualidad. En las últimas horas, regresó a Estados Unidos, específicamente a la clínica que trató su enfermedad en 2019, para hacerse nuevos estudios.

Junto a su mamá, viajó a Memphis y lo compartió en sus historias de Instagram. "A un lugar muy especial donde me traté el cáncer. Vengo una vez al año chequeos rutinarios. Es muy lindo volver y ver a la gente que me acompañó durante tiempos difíciles", reflexionó en la primera imagen que compartió. Tras unas horas, confirmó que los estudios salieron bien y la celebración que hicieron con Cecilia. Sin embargo, explicó que al día siguiente seguirían con otros estudios y que tomaría más fotos, para los curiosos.

Máximo Menem Bolocco no duda en mostrarle a sus seguidores todo lo que vivió y aún vive debido al cáncer cerebral que le fue diagnosticado a sus 15 años. El joven siempre se encuentra acompañado de su mamá, Cecilia Bolocco, quien cumplió un rol fundamental en la recuperación y los estudios. En la actualidad, el hijo de Carlos Menem se dedica al modelaje, disfrutar con sus seres queridos, y ser vocero juvenil de la Fundación CARE, que acompaña a las familias en el difícil proceso.

