En una entrevista con el ciclo El enviado, por Blender, Esteban Lamothe reflexionó sobre el crecimiento de Luis Ernesto, su hijo nacido en diciembre de 2012 junto a su expareja Julieta Zylberberg, con quien compartió más de 10 años. Mientras transita su relación con Débora Nishimoto —con quien pronto se casará—, el actor compartió qué lo inquieta y cómo vive la transición hacia la adolescencia.

Esteban Lamothe se sinceró sobre la crianza de su hijo y sus miedos

Esteban Lamothe habló del desafío de criar a su hijo, Luis Ernesto

Para Esteban Lamothe, el avance tecnológico cambió por completo la noción de seguridad puertas adentro. "Antes, vos en el cuarto de tu casa estabas a salvo. Tu mamá sabía que vos ahí estabas a salvo, porque estabas jugando a la PlayStation, leyendo un libro o con un amigo viendo una película. Pero ahora, adentro de su cuarto, pueden haber cosas terribles, sobre todo en las redes sociales: bullying, discriminación, acosos, abusos", dijo el actor.

Esa constatación borra fronteras que antes daban calma y modifica el modo en que los adultos imaginan el cuidado diario. "Ya nuestros hijos no están más a salvo en el cuarto. No están a salvo en ningún lado. Ya no hay un lugar a donde estén a salvo", sostuvo. Aun así, el actor remarca que aislarlos del mundo resulta imposible y que atravesar situaciones difíciles forma parte del crecimiento: "Tiene que hacer su recorrido. Tiene que hacer su experiencia con las redes sociales, con el amor, con el mundo. Va a tener que vivir todo".

Con franqueza, Estebán Lamothe definió qué espera de su rol paterno en este tramo de la crianza: "Creo que un buen padre tiene que acompañar a su hijo, sin meterse demasiado en la vida de su hijo". Su meta cotidiana pasa por brindarle recursos para el futuro, aun sabiendo que llegarán instancias en las que no podrá evitar cada golpe ni cada desilusión amorosa o personal.

Esteban Lamothe junto a su Luis Ernesto - que ya tiene 14 años - fruto de su relación con junto Julieta Zylberberg

"Yo lo que trato es de darle las herramientas para que él después... Yo no voy a estar cuando él se case, se separe, le rompan el corazón o él le rompa el corazón a alguien. Voy a estar acompañándolo, pero no voy a poder intervenir", resaltó. Según el escritor aceptar ese límite es parte central de la paternidad y exige una entrega silenciosa: "Eso es lo trágico de ser padre, que en un momento tenés que soltar y dejar que tu hijo salga a la vida. Uno quisiera acompañarlo hasta el final y que no te pase nada: 'Fijate, que no cruces la calle, que no te rompan el corazón'. Pero de la calle se tiene que cuidar él, él tiene que mirar los colectivos, él hará su recorrido con sus relaciones, con sus vínculos, con sus amigos, con novias".

La charla también abordó los riesgos de las salidas nocturnas y los primeros pasos en la calle, un terreno que despierta alertas inmediatas en cualquier padre. "Y anoche también, otra cosa que me vino de la noche: cuando empieza la noche, digo la droga, el chupi, cómo irá, que salga de un boliche y que lo c... a palo".

Esteban Lamothe destaca la importancia que su hijo tenga amigos

Frente a esos escenarios concretos, contó qué pautas le repite de manera directa para prevenir peleas o situaciones peligrosas: "Ya le estoy diciendo: 'No te pelees con nadie, si te dicen salí de un boliche, no salgas afuera, porque afuera probablemente te están esperando. Tené cuidado, andá con tus amigos'". En el cierre de la entrevista, Esteban puso el foco en los afectos cercanos como sostén emocional frente a los primeros dolores afectivos: "Tené amigos, eso es lo más importante. Porque también el amor es el amor, pero siempre están los amigos. Cuando te rompen el cora en la adolescencia, duele".

Entre el vértigo de ver crecer a Luis Ernesto y la certeza de que cada paso forma parte de su camino propio, Esteban Lamothe deja en claro que su mayor apuesta pasa por estar presente sin invadir, ofrecer abrigo sin asfixiar y confiar en las herramientas que construyeron juntos. Así, mientras encara una nueva etapa personal junto a Débora Nishimoto y se prepara para casarse, el actor asume con madurez el desafío de soltar y acompañar a su hijo en cada experiencia que le toque vivir.