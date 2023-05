Estefi Berardi contó que publicaron fotos de ella en un sitio para adultos: "Tengo fotos en un sitio pero son truchas"

Estefi Berardi estaba en Mañanísima cuando contó un asunto legal. Fue en la nota con Adriana Aguirre cuando habló de cuando un sitio de adultos le robó su identidad. "Fotos truchas todas tenemos. Yo tengo, Mica Viciconte, Silvina Escudero y otras", dijo la joven periodista hablando de su experiencia.

Luego, prosiguió: "A la mayoría nos pasas eso, nos truchan la cara con otro cuerpo. Tu nombre se asocia y eso está mal, entonces accionás judicialmente par que ese sitio las baje". Estefi Berardi inició acciones legales al sitio para adultos que publicó imágenes photoshopeadas.

Carmen Barbieri, Estefi Berardi y Pampito

"Yo tengo fotos mías en un sitio porno pero son truchadas, pusieron fotos de mi cara en un cuerpo que no es mío. Por eso tengo un tema judicial ahí con Martín Leguizamón", contó Estefi Berardi.

Rápidamente, Pampito, otro panelista del programa de Carmen Barbieri, le consultó sobre el tema: "¿Y ya las bajaron las tuyas o todavía está tu cara ahí?". Sin embargo, Estefi Berardi se mostró despreocupada por el tema y respondió sincera: "Ni averigüé".

Estefi Berardi cobraba 1000 dólares como presencia en Paraguay

Entonces Pampito aprovechó para hacer un pase de comedia y dijo irónico: "No sabía esto, todos los días me entero algo nuevo tuyo, Estefi". A lo que Estefi Berardi reaccionó con el mismo humor y retrucó: "Si te las muestro las fotos de matás de la risa".

Estefi Berardi atacó a Tamara Pettinato

El lunes pasado, Tamara Pettinato opinó sin ningún filtro de la nota que Estefi Berardi y Pampito le hicieron a Romina Uhrig en Mañanísima y criticó a los panelistas de Carmen Barbieri. "Ellos son malísimos. Inventan todo. Son malos y no tienen problema en mentir", dijo la integrante de Bendita.

Tamara Pettinato

Al ver esto, Estefi Berardi no se quedó callada y le respondió en Mañanísima: "¿Cómo voy a estar caliente por eso? Por una chica que es nada, que trabaja de hija de...". Aprovechando la oportunidad, Carmen Barbieri le pidió que le responda en vivo a Tamara y la panelista la destrozó.

"Que diga que yo soy mala o buena es una opinión. Por eso no me voy a enojar", agregó Berardi, y continuó: "Si no me conocen y lo quieren decir, yo no me voy a enojar porque que me hagan una crítica. Yo he criticado a un montón de gente. Eso a mí no me ofende".

NL.