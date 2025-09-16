El accidente de Thiago Medina es la noticia más sorpresiva de los últimos días. El ex Gran Hermano generó preocupación en las redes sociales y en sus seres queridos, quienes son los encargados de dar el parte médico a los medios de comunicación. Es por eso que muchas celebridades y excompañeros no dudaron en pronunciarse al respecto. Uno de ellos fue el doctor Alberto Cormillot, quien habla de salud y explica algunas situaciones que ocurren en la farándula argentina.

Thiago Medina, Alberto Cormillot

¿Qué dijo el doctor Alberto Cormillot sobre la vida sin bazo después de la operación de Thiago Medina?

Thiago Medina sufrió un grave accidente, mientras andaba en moto, el pasado viernes 12 de septiembre. El joven tuvo que pasar operaciones, y permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno, bajo control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica. La noticia sorprendió a todas las redes sociales y a sus seres queridos, quienes lo esperaban para cenar al momento del suceso. Rápidamente, su salud se habló en los medios de comunicación, y varios expertos comenzaron a opinar al respecto.

Thiago Medina y sus hijas

Uno de los que decidió hablar y dar explicaciones médicas fue el doctor Alberto Cormillot, quien fue consultado sobre las operaciones y heridas que tiene el exparticipante de Gran hermano. A Thiago le extirparon el bazo, sufrió fractura de varias costillas y evidenció lesiones en los pulmones, riñones y el hígado, lo que provocó que muchos usuarios se cuestionaran sobre cómo sería su vida tras este suceso. En conversaciones con Camila, la hermana de Medina, el creador de Cuestión de peso llevó tranquilidad a todos.

“El bazo ayuda a filtrar la sangre y a combatir ciertas infecciones. Las personas que no tienen bazo pueden vivir bien, pero deben cuidarse más de las infecciones”, explicó el doctor en Cuestión de Peso (eltrece). De esta manera, llevó tranquilidad a todos los oyentes, e incluso a su hermana que mantenía conversación a la distancia. Incluso, señaló que es fundamental seguir un control médico estricto, y con la colocación de vacunas correspondientes. Además, destacó que es bueno que no tuviera fiebre, y, en caso de que en un futuro le ocurra, debe acudir a un profesional con más urgencia que antes.

El doctor Alberto Cormillot habló también de la rotura de costillas, y llevó tranquilidad al explicar que tampoco le ocurriría nada malo. La salud de Thiago Medina es tendencia durante los últimos días, debido a su grave accidente y a su estado reservado en el hospital. Daniela Celis y Camila Medina son de las que más se enfrentan en los últimos momentos a los medios de comunicación, para dar detalles de lo ocurrido y actualizaciones de cómo se encuentra el exparticipante de Gran Hermano

A.E