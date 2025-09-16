La China Suárez y Mauro Icardi son de las parejas más observadas por las redes sociales, debido a su polémico comienzo y a su participación en diferentes escándalos mediáticos de la Argentina. En las últimas semanas, no dudaron en compartir la vida feliz que mantienen en Turquía, junto a los hijos de Eugenia Suárez, y en medio de una guerra legal contra Wanda Nara. Es en este contexto que volvieron a salir rumores de un posible embarazo, y hubo una firme confirmación.

China Suárez, Mauro Icardi

¿En la dulce espera?: Confirmaron que la China Suárez está embarazada

La vida privada de la China Suárez y Mauro Icardi está en el ojo de atención mediática. Las redes sociales no dudan en tomar sus constantes fotografías en Instagram y dar sus teorías u opiniones alrededor del romance entre ambos. Los mediáticos no se quedan atrás, y comparten de su intimidad y su vida en Turquía en sus cuentas oficiales. Es así como comienzan a surgir diversos rumores que los rodean. En las últimas horas, se habría confirmado uno de ellos.

China Suárez, Mauro Icardi

El embarazo de la China Suárez es una de las temáticas más comentadas por todos. Wanda Nara fue la última en comenzar un rumor, al confirmar que Mauro Icardi la habría llamado para contarle la noticia. Si bien la pareja aseguró de que no estaba en sus planes, muchos usuarios de las redes sociales notan algunos guiños que ambos se dejan y que podría tomarse como confirmación de la dulce espera. Sin embargo, Pitty La Numeróloga habló en Mujeres Argentinas (eltrece), y sostuvo que ellos estaban esperando a su próximo hijo.

Ella se destaca por predecir el futuro a través de los números de nacimiento de las celebridades y sus conexiones. De esta forma, aseguró que el número de la China, al igual que el de Mauro, es el 3, que coincide con el número de los hijos. "Para mí está embarazada, yo lo dije acá. Si no está embarazada, pega en el palo, lo estará en esta próxima primavera", expuso en el programa. La noticia no tardó en viralizarse en las redes sociales, y los usuarios dieron sus opiniones al respecto.

Pitty La Numeróloga, China Suárez, Mauro Icardi

La China Suárez y Mauro Icardi ya desmintieron en diversas ocasiones los rumores, pero sus seguidores y fanáticos de la farándula no pierden las esperanzas de que la noticia pueda llegar en cualquier momento. En este caso, vino de la mano de Pitty La Numeróloga, quien no duda en demostrar su talento para los diversos escándalos mediáticos. En esta ocasión, aseguró que la actriz está embarazada, y que la confirmación podría llegar durante la primavera.

A.E